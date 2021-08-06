В "Векторе" назвали неубедительными сообщения об искусственном происхождении ковида
По словам Александра Семёнова, скорее всего, был естественный источник заболевания, который попал в человеческую популяцию.
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В центре "Вектор", который разработал одну из российских вакцин от ковида, считают, что пока нет ни одного убедительного доказательства в пользу искусственного происхождения этого вируса. Об этом в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе" заявил руководитель филиала центра в Екатеринбурге Александр Семёнов.
"Опять-таки, если учить историю инфекционных заболеваний и других родственных коронавирусов, всё складывается в пользу того, что есть естественный источник, который попал в человеческую популяцию. Первичным резервуаром были летучие мыши", — цитирует Семёнова ТАСС.
"Все дороги ведут в Ухань": В США представили новые доказательства лабораторного происхождения ковида
Напомним, ранее республиканцы из палаты представителей США представили расследование, согласно которому коронавирус появился в результате утечки из лаборатории вирусологии в китайском городе Ухань. При этом американские политики не рассматривают рынок морепродуктов как источник вспышки заболевания.
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