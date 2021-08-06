В "Векторе" назвали неубедительными сообщения об искусственном происхождении ковида

В центре "Вектор", который разработал одну из российских вакцин от ковида, считают, что пока нет ни одного убедительного доказательства в пользу искусственного происхождения этого вируса. Об этом в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе" заявил руководитель филиала центра в Екатеринбурге Александр Семёнов.

"Опять-таки, если учить историю инфекционных заболеваний и других родственных коронавирусов, всё складывается в пользу того, что есть естественный источник, который попал в человеческую популяцию. Первичным резервуаром были летучие мыши", — цитирует Семёнова ТАСС.