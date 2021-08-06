Путин поручил не допустить снижения доходов малообеспеченных россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал ряд поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Среди них — поручение предотвратить снижение доходов малообеспеченных групп граждан, оказав им при необходимости поддержку. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста", — говорится в сообщении.

Правительство РФ должно доложить о ситуации по этому вопросу до 1 ноября.