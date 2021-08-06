Путин поручил не допустить снижения доходов малообеспеченных россиян
Ответственным за это поручение назначено Правительство РФ, оно должно доложить о ситуации до 1 ноября.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин подписал ряд поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Среди них — поручение предотвратить снижение доходов малообеспеченных групп граждан, оказав им при необходимости поддержку. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста", — говорится в сообщении.
Правительство РФ должно доложить о ситуации по этому вопросу до 1 ноября.
Напомним, в 2018 году Владимир Путин сформулировал национальные цели развития России. Согласно одной из них к 2030 году планируется снизить уровень бедности с 13,2% до 6,6%. А глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что это можно сделать ещё быстрее — благодаря адресной социальной поддержке малообеспеченных граждан.
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