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"110% дохода уходит на зарплаты": Президент "Барселоны" назвал виновных в уходе Месси

Накануне клуб объявил, что из-за экономических ограничений, установленных для команд чемпионата Испании, футболист не сможет продолжить выступать за команду.

6 августа, 13:23

Фото © ТАСС / ЕРА / ALEJANDRO GARCIA

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что капитану команды Лионелю Месси пришлось покинуть команду из-за неграмотной финансовой политики прежнего руководства клуба. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Накануне "Барселона" объявила, что Месси в следующем сезоне не будет играть в команде, несмотря на договорённость о продлении соглашения. Подписать новый контракт невозможно из-за экономических ограничений, установленных для команд чемпионата Испании.

"У нас ужасное финансовое прошлое. На зарплаты уходит 110% дохода клуба. У нас просто не остаётся возможности для манёвра. Размер долга превышает предварительные расчёты. Конечно, контракт Месси не мог быть одобрен, мы бы не вписались в параметры финансовой фейр-плей", заявил Лапорта.

Прощай, эпоха: Куда Лео Месси уйдёт из "Барселоны"

Прощай, эпоха: Куда Лео Месси уйдёт из "Барселоны"

В марте испанская полиция арестовала бывшего президента "Барселоны" Хосепа Марию Бартомеу, а также экс-гендиректора клуба Оскара Грау и юриста Романа Гомеса Понти. Экс-руководителя каталонской команды обвиняют в коррупционных делах.

С "Барселоной" Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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