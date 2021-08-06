Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что капитану команды Лионелю Месси пришлось покинуть команду из-за неграмотной финансовой политики прежнего руководства клуба. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Накануне "Барселона" объявила, что Месси в следующем сезоне не будет играть в команде, несмотря на договорённость о продлении соглашения. Подписать новый контракт невозможно из-за экономических ограничений, установленных для команд чемпионата Испании.

"У нас ужасное финансовое прошлое. На зарплаты уходит 110% дохода клуба. У нас просто не остаётся возможности для манёвра. Размер долга превышает предварительные расчёты. Конечно, контракт Месси не мог быть одобрен, мы бы не вписались в параметры финансовой фейр-плей", — заявил Лапорта.

В марте испанская полиция арестовала бывшего президента "Барселоны" Хосепа Марию Бартомеу, а также экс-гендиректора клуба Оскара Грау и юриста Романа Гомеса Понти. Экс-руководителя каталонской команды обвиняют в коррупционных делах.