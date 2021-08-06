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Инфекционисты заявили, что привитые от ковида пациенты лучше реагируют на терапию

При этом пока говорить о каких-либо научных выводах в этом вопросе рано. Для этого необходимо провести соответствующие наблюдения с участием большого количества людей.

6 августа, 13:33
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Вакцинированные от коронавируса пациенты лучше реагируют на лекарственные препараты при заражении CоViD-19, чем те, кто остался без прививки. Об этом в разговоре с URA.ru заявил врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

"Как врач первичного звена могу сказать, что пациенты, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, в разы реже доходят до больничного стационара. При назначении профилактических препаратов иммуностимулирующие препараты тоже работают прекрасно. Лучше, чем у тех, кто не вакцинировался", — сказал Тимаков.

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Однако он уточнил, что необходимо провести полномасштабную научную работу, чтобы можно было делать какие-либо выводы по этому вопросу. При этом инфекционист отметил, что во врачебном сообществе активно обсуждается тот факт, что вакцинированные пациенты с CоViD-19 лучше реагируют на терапию. Специалист подчеркнул, что разговоры ведутся в рамках аналитических размышлений, а не каких-то научных работ.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в свою очередь отметил, что наблюдения требуют научных исследований. По его словам, необходимо сравнивать большое количество людей, так как впечатление отдельного доктора не имеет значения.

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"Конечно, вакцинированных всегда легче лечить и не так страшно, потому что они уже защищены. Но их очень мало. У меня за всё время заболевших вакцинированных, может, человека четыре-пять было", — рассказал Владислав Жемчугов.

Ранее врачи Продеус и Мацкеплишвили развеяли самые распространённые мифы о вакцинации. Медики отметили, что вакцинация не ослабляет иммунитет, а, напротив, обучает распознавать врага.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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