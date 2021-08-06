Инфекционисты заявили, что привитые от ковида пациенты лучше реагируют на терапию

Вакцинированные от коронавируса пациенты лучше реагируют на лекарственные препараты при заражении CоViD-19, чем те, кто остался без прививки. Об этом в разговоре с URA.ru заявил врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

"Как врач первичного звена могу сказать, что пациенты, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, в разы реже доходят до больничного стационара. При назначении профилактических препаратов иммуностимулирующие препараты тоже работают прекрасно. Лучше, чем у тех, кто не вакцинировался", — сказал Тимаков.

Однако он уточнил, что необходимо провести полномасштабную научную работу, чтобы можно было делать какие-либо выводы по этому вопросу. При этом инфекционист отметил, что во врачебном сообществе активно обсуждается тот факт, что вакцинированные пациенты с CоViD-19 лучше реагируют на терапию. Специалист подчеркнул, что разговоры ведутся в рамках аналитических размышлений, а не каких-то научных работ.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в свою очередь отметил, что наблюдения требуют научных исследований. По его словам, необходимо сравнивать большое количество людей, так как впечатление отдельного доктора не имеет значения.

"Конечно, вакцинированных всегда легче лечить и не так страшно, потому что они уже защищены. Но их очень мало. У меня за всё время заболевших вакцинированных, может, человека четыре-пять было", — рассказал Владислав Жемчугов.