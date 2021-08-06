Российские гандболистки вышли в финал Олимпиады в Токио
В решающем матче они, как и пять лет назад на Играх в Рио-де-Жанейро, встретятся с Францией. Игра состоится в воскресенье, 8 августа.
Капитан женской сборной по гандболу Дарья Дмитриева. Фото © ТАСС/Сергей Бобылев
Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпийских игр в Токио.
В полуфинале наша команда обыграла действующих чемпионок Европы из Норвегии. Встреча завершилась со счётом 27:26 в пользу россиянок.
В составе победительниц девять голов забила Анна Вяхирева. По четыре раза ворота соперниц поразили Ксения Макеева и Екатерина Ильина.
В решающем поединке сборная России сыграет с командой Франции, одолевшей шведских гандболисток (29:27). Финал запланирован на воскресенье, 8 августа.
Пять лет назад на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро сборная России в финале также встречалась с француженками. Тот матч завершился в пользу наших спортсменок (22:19).
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