Российские гандболистки вышли в финал Олимпиады в Токио

Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпийских игр в Токио.

В полуфинале наша команда обыграла действующих чемпионок Европы из Норвегии. Встреча завершилась со счётом 27:26 в пользу россиянок.

В составе победительниц девять голов забила Анна Вяхирева. По четыре раза ворота соперниц поразили Ксения Макеева и Екатерина Ильина.

В решающем поединке сборная России сыграет с командой Франции, одолевшей шведских гандболисток (29:27). Финал запланирован на воскресенье, 8 августа.