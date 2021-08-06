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Российские гандболистки вышли в финал Олимпиады в Токио

В решающем матче они, как и пять лет назад на Играх в Рио-де-Жанейро, встретятся с Францией. Игра состоится в воскресенье, 8 августа.

6 августа, 13:32
<p>Капитан женской сборной по гандболу Дарья Дмитриева. Фото © ТАСС/Сергей Бобылев</p>

Капитан женской сборной по гандболу Дарья Дмитриева. Фото © ТАСС/Сергей Бобылев

Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпийских игр в Токио.

В полуфинале наша команда обыграла действующих чемпионок Европы из Норвегии. Встреча завершилась со счётом 27:26 в пользу россиянок.

В составе победительниц девять голов забила Анна Вяхирева. По четыре раза ворота соперниц поразили Ксения Макеева и Екатерина Ильина.

В решающем поединке сборная России сыграет с командой Франции, одолевшей шведских гандболисток (29:27). Финал запланирован на воскресенье, 8 августа.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Пять лет назад на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро сборная России в финале также встречалась с француженками. Тот матч завершился в пользу наших спортсменок (22:19).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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