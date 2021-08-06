Футболист сборной России Макаров перешёл в московское "Динамо"

Полузащитник казанского "Рубина" Денис Макаров перешёл в московское "Динамо". Об этом сообщается на сайте бело-голубых.

23-летний полузащитник подписал с московским клубом пятилетний контракт. В новой команде он взял 25-й номер.

"Когда пришло предложение "Динамо", решил для себя, что это новый вызов, который мотивирует двигаться вперёд и расти. Надеюсь и верю, что всё получится и я буду приносить большую пользу "Динамо", — заявил Макаров.

В январе 2020 года футболист перешёл в "Рубин" из нижнекамского "Нефтехимика". В составе казанского клуба он за полтора сезона забил 11 голов.