Вооружённый мужчина ранил пассажиров поезда в Токио

Вооружённый мужчина ранил пассажиров поезда в Японии. Видео © Соцсети

Неизвестный мужчина ранил ножом двух пассажиров поезда в Японии. По данным телеканала NHK, инцидент произошёл вечером в пятницу на линии Odakyu на западе Токио.

По словам очевидцев, молодой мужчина внезапно начал беспорядочно размахивать ножом в вагоне, после чего выбежал из поезда на одной из остановок и скрылся. Сейчас его ищут.