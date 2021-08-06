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Вооружённый мужчина ранил пассажиров поезда в Токио

Движение по ветке приостановили, пассажиров эвакуировали. Нападавшего сейчас ищут.

6 августа, 13:45

Вооружённый мужчина ранил пассажиров поезда в Японии. Видео © Соцсети

Неизвестный мужчина ранил ножом двух пассажиров поезда в Японии. По данным телеканала NHK, инцидент произошёл вечером в пятницу на линии Odakyu на западе Токио.

По словам очевидцев, молодой мужчина внезапно начал беспорядочно размахивать ножом в вагоне, после чего выбежал из поезда на одной из остановок и скрылся. Сейчас его ищут.

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В результате пострадало четыре человека, двое из них получили тяжёлые ранения. Поезд остановили, пассажиров эвакуировали. Движение по этой ветке также было приостановлено.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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