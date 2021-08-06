До окончания Олимпиады в Токио осталось всего два дня. Лайф отмечает основные события пятнадцатого дня соревнований и рассказывает, за кого нам предстоит болеть.

00:00 (здесь и далее время московское). Лёгкая атлетика. Женщины. Марафон

Россиянки на этой дистанции выступать не будут.

00:30. Гольф. Женщины. Финальный раунд

Наши гольфисты на Олимпиаду в Токио не приехали.

05:30. Баскетбол. Мужчины. Финал

В матче за золото сыграют сборные Франции и США. Примечательно, что на групповом этапе американцы проиграли команде Венсана Колле. Это поражение стало для них первым на Играх с 2004 года. За бронзу поспорят Словения и Австралия.

05:30. Пляжный волейбол. Мужчины. Финал

Наши действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в финале сразятся с норвежцами Андресом Молом и Кристианом Сёрумом. В сентябре 2020 года они встречались в решающем матче чемпионата Европы, и тогда сильнее оказались скандинавы.

05:37. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м. Финал

До полуфинала дошли россиянки Олеся Ромасенко и Ирина Андреева. Ромасенко является четырёхкратной чемпионкой Европы и шестикратной призёркой мировых первенств. В активе Андреевой — одна победа на чемпионатах Европы и серебро ЧМ-2017.

05:53. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м. Финал

Россияне Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь выбыли из борьбы на стадии четвертьфинала.

06:19. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-четвёрка. 500 м. Финал

Наши спортсменки Наталья Подольская, Анастасия Долгова, Кира Степанова и Светлана Черниговская не смогли выйти в полуфинал.

06:37. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-четвёрка. 500 м. Финал

В полуфинальном заезде примут участие россиянине Артём Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин и Максим Спесивцев.

08:00. Бокс. Мужчины. До 52 кг. Финал

В финале встретятся филиппинец Карло Паалам и Галал Яфай, представляющий Великобританию. Россияне в этой весовой категории представлены не были.

08:15. Бокс. Женщины. До 51 кг. Финал

Болгарка Стойка Крастева в решающем поединке сразится с Бусеназ Чакыроглу из Турции. Россиянка Светлана Солуянова выбыла из борьбы в первом круге.

08:45. Бокс. Мужчины. До 75 кг. Финал

Золото оспорят украинец Александр Хижняк и Эберт Консейсан из Бразилии. Россиянин Глеб Бакши в полуфинале уступил южноамериканцу и завоевал бронзовую медаль.

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Финал

В квалификации Александр Бондарь занял третье место, уступив только представителям Китая Ян Цзяню и Цао Юаню (529,30). Виктор Минибаев стал 14-м. Оба россиянина выступят в полуфинале.

09:15. Бокс. Женщины. До 69 кг. Финал

В финале на ринг выйдут турчанка Бусеназ Сюрменели и Гу Хун из Китая. Россиянка Саадат Далгатова проиграла ещё в 1/16 финала.

09:20. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Финал

Сёстры-близняшки Дина и Арина Аверины заняли в квалификации первое и второе места. Любопытно, что в художественной гимнастике россиянки не проигрывают на Олимпиадах с 1996 года.

10:30. Водное поло. Женщины. Финал

В решающем матче сыграют сборные США и Испании. Россиянки поборются с венгерскими ватерполистками за бронзовые медали.

10:55. Велоспорт. Трек. Мужчины. Мэдисон. Финал

Россияне в этой дисциплине не представлены.

13:00. Конный спорт. Конкур. Командное первенство. Финал

Сборная России осталась в этом виде без олимпийской лицензии.

13:00. Бейсбол. Финал

В финале предсказуемо встретятся команды Японии и США. В матче за третье место сыграют сборные Южной Кореи и Доминиканской Республики.

13:30. Синхронное плавание. Группы. Произвольная программа

Влада Чигирёва, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина показали лучший результат в технической программе. Медали будут разыграны по итогам выступления в произвольной программе. Мало кто сомневается, что россиянки выиграют очередное золото.

13:30. Современное пятиборье. Мужчины. Бег + стрельба

Россиянин Александр Лифанов после предварительного раунда в фехтовании идёт на втором месте. В субботу спортсменам предстоит соревноваться в плавании, фехтовании, конном спорте, лёгкой атлетике и стрельбе.

13:35. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в высоту. Финал

Вся Россия будет болеть за трёхкратную чемпионку мира Марию Ласицкене. В начале года она была травмирована, но к Олимпиаде залечила все свои болячки и набрала хорошую форму.

13:45. Лёгкая атлетика. Женщины. 10000 м. Финал

Лидером мирового сезона является Сифан Хассан из Нидерландов. На Олимпиаде в Токио она уже выиграла две медали — золото на дистанции 5000 метров и бронзу на "полуторке".

13:45. Вольная борьба. Мужчины. До 65 кг. Финал

В схватке за золото на ковёр выйдут азербайджанец Гаджи Алиев и Токуто Отогуро из Японии. Россиянин Гаджимурад Рашидов будет претендовать на бронзовую медаль.

13:50. Карате. Женщины. Кумитэ. Свыше 61 кг. Финал

14:00. Карате. Мужчины. Кумитэ. Свыше 75 кг. Финал

Единственная отобравшаяся на Олимпиаду российская каратистка Анна Чернышёва не смогла выступить в Токио. 19-летняя спортсменка сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию.

14:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание копья. Финал

Фаворитом является немец Йоханнес Феттер, имеющий на своём счету победу на ЧМ-2017 и бронзу ЧМ-2019. Также в финале выступят два белорусских спортсмена — Алексей Каткавец и Павел Мялешка.

14:30. Вольная борьба. Мужчины. До 97 кг. Финал

Россиянин Абдулрашид Садулаев встретится в финале с американцем Кайлом Снайдером. Наш спортсмен является победителем Олимпиады-2016 в весовой категории до 86 кг и четырёхкратным чемпионом мира.

14:30. Футбол. Мужчины. Финал

Золотые медали разыграют футболисты из Испании и Бразилии. Бронзу уже взяли мексиканцы, одолевшие в матче за третье место Японию (3:1).

14:40. Лёгкая атлетика. Мужчины. 1500 м. Финал

Главным претендентом на золото является действующий чемпион мира Тимоти Черуйот из Кении.

15:00. Вольная борьба. Женщины. До 50 кг. Финал

В решающем поединке будут бороться японка Юй Сусаки и Сунь Янань из Китая. Россиянка Стальвира Оршуш уступила на стадии 1/8 финала.

15:00. Гандбол. Мужчины. Финал

Титул достанется победителю матча между сборными Франции и Дании. За бронзу сразятся команды Египта и Испании.

15:15. Волейбол. Мужчины. Финал

Россияне в финале сыграют со сборной Франции. Волейболисты из Бразилии и Аргентины встретятся в матче за бронзовые медали.

15:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x400 м. Финал

15:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x400 м. Финал