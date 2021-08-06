Матыцин назвал историческими достижения сборной РФ на Олимпиаде в Токио

Выступления сборной России на Олимпиаде в Токио являются выдающимися. Таким мнением поделился министр спорта Олег Матыцин. Он подчеркнул, что команда готовилась в непростых условиях и её победы смело можно назвать историческими.

"Я прежде всего хочу от имени всех болельщиков, всей России поблагодарить наших спортсменов, всю команду, которая сейчас выступает, показывая, с моей точки зрения, выдающиеся достижения. Их можно назвать историческими, широкий спектр наград по многим видам спорта. Поэтому мы удовлетворены результатом. Я считаю выступление успешным", — сказал Матыцин в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Министр также отметил, что хоть и не сторонник прогнозов, тем более что Олимпиада проходит "в необычных условиях", но надеется, что российские спортсмены завоюют золотые медали и в оставшиеся дни Игр. Он подчеркнул, что российские спортсмены всегда демонстрировали "пример проявления героизма в самых сложных условиях", поэтому, по его мнению, вряд ли какие-либо факторы негативно повлияли на их выступления. По мнению Матыцина, ограничения лишь сделали олимпийцев РФ более мотивированными, а оценить соотношение сил сборных команд очень сложно.