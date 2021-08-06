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Матыцин назвал историческими достижения сборной РФ на Олимпиаде в Токио

Глава Минспорта подчеркнул, что, несмотря на "необычные" условия проведения Игр, он надеется на новые золотые медали.

6 августа, 19:01
<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/RusOlympicCommittee/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олимпийский комитет России</a></p>

Фото © Олимпийский комитет России

Выступления сборной России на Олимпиаде в Токио являются выдающимися. Таким мнением поделился министр спорта Олег Матыцин. Он подчеркнул, что команда готовилась в непростых условиях и её победы смело можно назвать историческими.

"Я прежде всего хочу от имени всех болельщиков, всей России поблагодарить наших спортсменов, всю команду, которая сейчас выступает, показывая, с моей точки зрения, выдающиеся достижения. Их можно назвать историческими, широкий спектр наград по многим видам спорта. Поэтому мы удовлетворены результатом. Я считаю выступление успешным", — сказал Матыцин в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

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Министр также отметил, что хоть и не сторонник прогнозов, тем более что Олимпиада проходит "в необычных условиях", но надеется, что российские спортсмены завоюют золотые медали и в оставшиеся дни Игр. Он подчеркнул, что российские спортсмены всегда демонстрировали "пример проявления героизма в самых сложных условиях", поэтому, по его мнению, вряд ли какие-либо факторы негативно повлияли на их выступления. По мнению Матыцина, ограничения лишь сделали олимпийцев РФ более мотивированными, а оценить соотношение сил сборных команд очень сложно.

Напомним, в середине декабря Спортивный арбитражный суд запретил России использовать национальный гимн и герб на ближайших Олимпийских и Паралимпийских играх. В апреле текущего года Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил использование фрагмента из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского во время церемоний награждения наших спортсменов.

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По итогам 14-го медального дня Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место в общем зачёте. В арсенале россиян 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Первое место у сборной Китая (36-26-17), далее идут американцы (31-36-31), японцы (24-11-16) и британцы (18-20-20). Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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