Как наши борцы пережили трагедию в Беслане, а теперь зажигают на Олимпиаде в Токио Один из них даже мог завязать со спортом после страшного теракта, однако вернулся и доказал, что не зря 7 августа, 14:45 Фото © ТАСС / ЕРА / RITCHIE B. TONGO / Красильников Станислав

Про российских спортсменов, которые принимают участие в Олимпийских играх в Токио, и их судьбу было сказано много. Порой это похоже на абсолютно голливудские истории про преодоления и подвиги. Сложным бывает не только настоящее, но и прошлое наших олимпийцев. Яркие примеры — борцы Артур Найфонов и Заурбек Сидаков.

Они оба были в числе тех, кто оказался в заложниках при теракте в школе в Беслане в далёком 2004 году. Те страшные три дня помнят все. 337 погибших, среди которых 186 детей. Тогда Найфонов был первоклассником, а в школу он пришёл вместе со старшей сестрой и мамой.

— Матери Артура не стало. Но благодаря ей он вышел из школы живым, и его сестра. Наверное, ему что-то в этой жизни предназначено, — рассказывал КП личный тренер борца Тотраз Арчегов.

Заниматься борьбой Артур Найфонов начал через год после трагичных событий, когда ему было восемь лет, хотя тренер его заметил за два года до этого. В итоге спортсмен дошёл до своей заветной награды. Хотя, как признавался Арчегов, особой радости у него это не вызвало, ведь ехал Найфонов в Токио именно за золотом.

— Он сам не так сильно обрадовался. Просто доделал работу, которую должен был выполнить лучше. Не всё у него получилось. Помешали травмы. Да, медаль для страны выиграл, а каждая — на счету. Но не будем уже об этом, — говорил Арчегов.

Куда успешнее на Играх выступил Сидаков. Он сумел взять именно ту награду, за которой в Токио приехал, — золотую медаль. Родившийся в небольшом селе неподалёку от Беслана, Заурбек тоже учился в той злосчастной бесланской школе. В тот злополучный день он успел сбежать с толпой ребят, а о произошедших событиях узнал уже дома.

Разумеется, что страшный теракт навсегда остался и в его памяти. Два года назад, когда он выиграл чемпионат мира, борец признался, что посвятил свою победу всем, кто погиб в те трагические дни.

— Я боролся ради всех жертв, всех погибших и пострадавших в этом чудовищном теракте. Я вырос там, там начинал тренироваться, для меня Беслан — маленькая родина, я все помню и ничего не забуду. Когда были недавние траурные мероприятия, я сказал себе: "Буду бороться ради этих людей. Я стану чемпионом мира и посвящу победу им". Это было моей главной мотивацией, — говорил Сидаков.

Интересно и то, что борца Сидакова могло и не быть. Некоторое время после теракта в Беслане родители не пускали Заурбека на тренировки. Через пару месяцев он вернулся к занятиям спортом, но уже такой мотивации не было. Однако желание вернулось после того, как Сидаков проиграл одну из схваток.

И в итоге всё было не зря: в 19 лет Заурбек Сидаков попал в сборную России. В 2018 и 2019 годах совсем ещё молодой спортсмен сумел оставить с носом легенд борьбы и выиграл два чемпионата мира. Кажется, что олимпийское золото — логичное продолжение столь славных традиций побеждать.

Куда более резонансной получилась история, связанная с его невестой Мадиной Плиевой. Прямо во время свадьбы он и несколько гостей получили достаточно откровенное видео с девушкой. Естественно, что закончилось всё скандалом, а Плиева даже была вынуждена сбежать в Москву.

Естественно, что и на карьере борца это сказалось. В 2020 году он уступил на чемпионате России, однако спустя год смог взять своё и отобраться на Олимпиаду, которая стала для него золотой.

Порой в это трудно поверить, но сколько пришлось пройти нашим спортсменам — уму непостижимо. Серьёзные травмы, нападки со стороны соперников и обвинения в допинге. Не говоря уже об отсутствии флага и гимна. Однако медали самого разного достоинства лишний раз подтверждают, что всё это было не зря.

Авторы Шамиль Гаджиев