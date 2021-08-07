Футболист "Зенита" принёс сборной Бразилии золото на Олимпиаде в Токио

Мужская сборная Бразилии по футболу выиграла золотые медали на Олимпийских играх в Токио.

В финале южноамериканцы в дополнительное время победили команду Испании со счётом 2:1.

В составе бразильцев решающий гол на 108-й минуте забил полузащитник петербургского "Зенита" Малком. Также в составе команды в концовке первого тайма отличился нападающий берлинской "Герты" Матеус Кунья. У испанцев автором единственного гола на 61-й минуте стал хавбек "Реал Сосьедада" Микель Оярсабаль.

Отметим, что в стартовом составе сборной Испании на поле вышли шесть футболистов, игравших на Евро-2020. В их число вошли вратарь Унаи Симон, защитники Пау Торрес и Эрик Гарсия, хавбек Педри, а также нападающие Дани Ольмо и Микель Оярсабаль.