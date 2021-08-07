Футболист "Зенита" принёс сборной Бразилии золото на Олимпиаде в Токио
В решающем матче турнира в японской столице Малком забил победный гол в дополнительное время.
Фото © ТАСС / АР / Andre Penner
Мужская сборная Бразилии по футболу выиграла золотые медали на Олимпийских играх в Токио.
В финале южноамериканцы в дополнительное время победили команду Испании со счётом 2:1.
В составе бразильцев решающий гол на 108-й минуте забил полузащитник петербургского "Зенита" Малком. Также в составе команды в концовке первого тайма отличился нападающий берлинской "Герты" Матеус Кунья. У испанцев автором единственного гола на 61-й минуте стал хавбек "Реал Сосьедада" Микель Оярсабаль.
Отметим, что в стартовом составе сборной Испании на поле вышли шесть футболистов, игравших на Евро-2020. В их число вошли вратарь Унаи Симон, защитники Пау Торрес и Эрик Гарсия, хавбек Педри, а также нападающие Дани Ольмо и Микель Оярсабаль.
Бронзовые медали завоевала сборная Мексики. Накануне в матче за третье место она одолела команду Японии — 3:1.
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