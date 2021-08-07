НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Хотим получить разъяснения": Россия готовит обращение в Международную федерацию гимнастики после скандала на Олимпиаде

Из-за сомнительного решения судей россиянки не смогли выиграть золото в художественной гимнастике впервые за 25 лет.

7 августа, 13:44
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSRgbF1Hk6g/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">stanislav.pozdnyakov_roc</a></p>

Фото © Instagram / stanislav.pozdnyakov_roc

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что организация не будет закрывать глаза на судейство соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио и уже готовит официальные обращения в Международную федерацию гимнастики (FIG). Об этом он написал в "Инстаграме".

13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла в личном многоборье второе место, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента.

"Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в международную федерацию. Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившемся олимпийском турнире. Сделаем всё возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов", — заявил Поздняков.

"Считаю, что выиграла": Гимнастка Дина Аверина заявила, что судьи лишили её олимпийского золота

"Считаю, что выиграла": Гимнастка Дина Аверина заявила, что судьи лишили её олимпийского золота

В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Играх впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на выступления наших спортсменок.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1