Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что организация не будет закрывать глаза на судейство соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио и уже готовит официальные обращения в Международную федерацию гимнастики (FIG). Об этом он написал в "Инстаграме".

13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла в личном многоборье второе место, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента.

"Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в международную федерацию. Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившемся олимпийском турнире. Сделаем всё возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов", — заявил Поздняков.