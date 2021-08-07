"Хотим получить разъяснения": Россия готовит обращение в Международную федерацию гимнастики после скандала на Олимпиаде
Из-за сомнительного решения судей россиянки не смогли выиграть золото в художественной гимнастике впервые за 25 лет.
Фото © Instagram / stanislav.pozdnyakov_roc
Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что организация не будет закрывать глаза на судейство соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио и уже готовит официальные обращения в Международную федерацию гимнастики (FIG). Об этом он написал в "Инстаграме".
13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла в личном многоборье второе место, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента.
"Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в международную федерацию. Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившемся олимпийском турнире. Сделаем всё возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов", — заявил Поздняков.
В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Играх впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на выступления наших спортсменок.
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