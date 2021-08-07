Первое золото в лёгкой атлетике: Россиянка Мария Ласицкене победила на Олимпиаде в прыжках в высоту
Трёхкратная чемпионка мира со второй попытки покорила планку на высоте 2,04 метра.
Фото © Олимпийский комитет России
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в прыжках в высоту.
28-летняя спортсменка показала результат 2,04 метра, покорив планку со второй попытки. Второе место заняла Никола Макдермотт из Австралии (2,02), бронзу завоевала украинка Ярослава Могучих (2,00).
Ласицкене — трёхкратная чемпионка мира. Она побеждала на мировых первенствах в прыжках в высоту в 2015, 2017 и 2019 годах.
На Играх в японской столице сборная России уже завоевала 68 наград (20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые). В общекомандном зачёте наши спортсмены поднялись на четвёртую строчку, опередив Великобританию. Впереди — Китай, США и Япония.
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