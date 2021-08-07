Российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в прыжках в высоту.

28-летняя спортсменка показала результат 2,04 метра, покорив планку со второй попытки. Второе место заняла Никола Макдермотт из Австралии (2,02), бронзу завоевала украинка Ярослава Могучих (2,00).

Ласицкене — трёхкратная чемпионка мира. Она побеждала на мировых первенствах в прыжках в высоту в 2015, 2017 и 2019 годах.