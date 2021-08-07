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Флаг ОКР на церемонии закрытия Олимпиады в Токио будет нести борец Садулаев

Церемония состоится в воскресенье, 8 августа. Начало — в 14:00 по московскому времени.

7 августа, 12:17

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев с высокой вероятностью понесёт флаг комитета на церемонии закрытия Олимпиады в Токио. Об этом он сообщил журналистам.

Церемония состоится в воскресенье, 8 августа. Начало — в 14:00 по московскому времени.

"С высокой вероятностью Садулаев понесёт флаг на закрытии Олимпиады", — заявил Поздняков.

Российский борец Абдулрашид Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом

Российский борец Абдулрашид Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом

В субботу Садулаев выиграл на Олимпиаде в Токио золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. В решающем поединке он со счётом 6:3 победил американца Кайла Снайдера.

Для Садулаева победа стала второй на Олимпийских играх. Пять лет назад в Рио-де-Жанейро он выиграл золото в весовой категории до 86 кг.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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