Флаг ОКР на церемонии закрытия Олимпиады в Токио будет нести борец Садулаев
Церемония состоится в воскресенье, 8 августа. Начало — в 14:00 по московскому времени.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев с высокой вероятностью понесёт флаг комитета на церемонии закрытия Олимпиады в Токио. Об этом он сообщил журналистам.
Церемония состоится в воскресенье, 8 августа. Начало — в 14:00 по московскому времени.
"С высокой вероятностью Садулаев понесёт флаг на закрытии Олимпиады", — заявил Поздняков.
В субботу Садулаев выиграл на Олимпиаде в Токио золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. В решающем поединке он со счётом 6:3 победил американца Кайла Снайдера.
Для Садулаева победа стала второй на Олимпийских играх. Пять лет назад в Рио-де-Жанейро он выиграл золото в весовой категории до 86 кг.
Олимпиада-2020. Главное по теме
Российский борец Абдулрашид Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом
сегодня в 11:46
Сборная России по синхронному плаванию выиграла второе золото на Олимпиаде в Токио
сегодня в 11:36
"Для нас Аверина — олимпийская чемпионка": Матыцин заявил о вопросах к судейству после турнира по художественной гимнастике на Играх
сегодня в 11:15
Комментариев: 0