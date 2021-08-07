Флаг ОКР на церемонии закрытия Олимпиады в Токио будет нести борец Садулаев

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев с высокой вероятностью понесёт флаг комитета на церемонии закрытия Олимпиады в Токио. Об этом он сообщил журналистам.

Церемония состоится в воскресенье, 8 августа. Начало — в 14:00 по московскому времени.

"С высокой вероятностью Садулаев понесёт флаг на закрытии Олимпиады", — заявил Поздняков.

В субботу Садулаев выиграл на Олимпиаде в Токио золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. В решающем поединке он со счётом 6:3 победил американца Кайла Снайдера.