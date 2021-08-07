Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что к судейству индивидуального многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио есть много вопросов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Соревнования завершились победой гимнастки из Израиля Линой Ашрам, получившей в сумме 107,800 балла. Дина Аверина стала второй (107,650), Арина — четвёртой (102,100).

"Дина Аверина проявила большую выдержку и чемпионский характер, сделала элементы высочайшей сложности и показала прекрасное выступление. Вся Россия болела сегодня за российских гимнасток и восхищалась их мастерством. Думаю, что у каждого, кто смотрел сегодня соревнования по художественной гимнастике, возникло множество вопросов к судейству. Не случайно было подано такое большое количество протестов на судейские оценки со стороны спортсменок из разных стран. Для нас Дина Аверина — настоящая чемпионка этой Олимпиады. Она заслуживала выиграть золото", — заявил Матыцин.