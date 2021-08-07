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С оркестром и цветами: В Москве встретили серебряную призёрку Игр в Токио Сидорову

Легкоатлетка напомнила, что эта Олимпиада была для неё первой в спортивной карьере. Девушка также поблагодарила болельщиков, которые переживали и поддерживали её на соревнованиях.

7 августа, 11:14

В Шереметьево встретили серебряную призёрку Игр в Токио Сидорову. Видео © LIFE

Спортсмены сборной России продолжают возвращаться на родину из Японии. Так, сегодня, 7 августа, в столичном аэропорту Шереметьево болельщики и родственники встретили прыгунью с шестом Анжелику Сидорову, которая завоевала серебро на Олимпиаде в Токио.

Спортсменку приветствовали бурными овациями, поздравлениями, улыбками, объятиями и даже оркестром. К слову, юные болельщики также нарисовали красочные плакаты специально к приезду Анжелики. Сама спортсменка в беседе с журналистами призналась, что награда далась ей непросто.

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"Медаль очень выстраданная и теперь явно самая любимая и ценная. Нам с тренером [посвящена победа], наверное, потому что очень много сил было вместе вложено", — сказала легкоатлетка.

Сидорова напомнила, что эта Олимпиада была для неё первой в спортивной карьере. Спортсменка также поблагодарила болельщиков, которые переживали и поддерживали её на соревнованиях.

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Напомним, Сидорова завоевала серебро Олимпийских игр в прыжках с шестом. По ходу соревнований она с первого раза преодолевала несколько отметок, в том числе и 4,85 метра. Однако высота ни в 4,90 метра, ни в 4,95 не покорилась нашей спортсменке. Золото получила американка Кэйти Наджиот, бронза у Холли Брэдшоу из Великобритании.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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