С оркестром и цветами: В Москве встретили серебряную призёрку Игр в Токио Сидорову
Легкоатлетка напомнила, что эта Олимпиада была для неё первой в спортивной карьере. Девушка также поблагодарила болельщиков, которые переживали и поддерживали её на соревнованиях.
В Шереметьево встретили серебряную призёрку Игр в Токио Сидорову. Видео © LIFE
Спортсмены сборной России продолжают возвращаться на родину из Японии. Так, сегодня, 7 августа, в столичном аэропорту Шереметьево болельщики и родственники встретили прыгунью с шестом Анжелику Сидорову, которая завоевала серебро на Олимпиаде в Токио.
Спортсменку приветствовали бурными овациями, поздравлениями, улыбками, объятиями и даже оркестром. К слову, юные болельщики также нарисовали красочные плакаты специально к приезду Анжелики. Сама спортсменка в беседе с журналистами призналась, что награда далась ей непросто.
"Медаль очень выстраданная и теперь явно самая любимая и ценная. Нам с тренером [посвящена победа], наверное, потому что очень много сил было вместе вложено", — сказала легкоатлетка.
Сидорова напомнила, что эта Олимпиада была для неё первой в спортивной карьере. Спортсменка также поблагодарила болельщиков, которые переживали и поддерживали её на соревнованиях.
Напомним, Сидорова завоевала серебро Олимпийских игр в прыжках с шестом. По ходу соревнований она с первого раза преодолевала несколько отметок, в том числе и 4,85 метра. Однако высота ни в 4,90 метра, ни в 4,95 не покорилась нашей спортсменке. Золото получила американка Кэйти Наджиот, бронза у Холли Брэдшоу из Великобритании.
Олимпиада-2020. Главное по теме
"Считаю, что выиграла": Гимнастка Дина Аверина заявила, что судьи лишили её олимпийского золота
сегодня в 11:03
Российский борец Рашидов выиграл бронзу на Олимпиаде в Токио
сегодня в 10:44
"Позор художественной гимнастики": Винер-Усманова прокомментировала результаты олимпийского турнира в многоборье
сегодня в 10:36
Комментариев: 0