В Шереметьево встретили серебряную призёрку Игр в Токио Сидорову. Видео © LIFE

Спортсмены сборной России продолжают возвращаться на родину из Японии. Так, сегодня, 7 августа, в столичном аэропорту Шереметьево болельщики и родственники встретили прыгунью с шестом Анжелику Сидорову, которая завоевала серебро на Олимпиаде в Токио.

Спортсменку приветствовали бурными овациями, поздравлениями, улыбками, объятиями и даже оркестром. К слову, юные болельщики также нарисовали красочные плакаты специально к приезду Анжелики. Сама спортсменка в беседе с журналистами призналась, что награда далась ей непросто.

"Медаль очень выстраданная и теперь явно самая любимая и ценная. Нам с тренером [посвящена победа], наверное, потому что очень много сил было вместе вложено", — сказала легкоатлетка.

Сидорова напомнила, что эта Олимпиада была для неё первой в спортивной карьере. Спортсменка также поблагодарила болельщиков, которые переживали и поддерживали её на соревнованиях.