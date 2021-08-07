Российский борец Рашидов выиграл бронзу на Олимпиаде в Токио
Для России медаль стала 65-й на соревнованиях в японской столице.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Россиянин Гаджимурад Рашидов выиграл бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг.
В поединке за третье место он победил Исмаила Мусукаева, представляющего Венгрию. Схватка завершилась со счётом 5:0 в пользу нашего спортсмена.
В финале в этой весовой категории встретятся азербайджанец Гаджи Алиев и Такуто Отогуро из Японии.
На Олимпиаде в Токио сборная России уже завоевала 65 медалей (17 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые). В общекомандном зачёте наши спортсмены идут на пятой позиции. Впереди — Китай, США, Япония и Великобритания.
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