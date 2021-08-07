Российский борец Рашидов выиграл бронзу на Олимпиаде в Токио

Россиянин Гаджимурад Рашидов выиграл бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг.

В поединке за третье место он победил Исмаила Мусукаева, представляющего Венгрию. Схватка завершилась со счётом 5:0 в пользу нашего спортсмена.

В финале в этой весовой категории встретятся азербайджанец Гаджи Алиев и Такуто Отогуро из Японии.