Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что серебро Дины Авериной в индивидуальном многоборье соревнований по художественной гимнастике — это спортивная драма, но не трагедия. Об этом он рассказал журналистам.

"Это спортивная драма, но абсолютно не трагедия. Девочки боролись, но, видимо, не справились с волнением, перегорели между квалификацией и финалом. По поводу судейства скажут эксперты, коим я не являюсь. Мне казалось, что Дина выступила лучше, но судьи решили по-другому. По-человечески нужно девочек поддержать. Я призываю это сделать всех российских болельщиков, потому что они боролись и сделали всё в этой ситуации", — заявил Поздняков.