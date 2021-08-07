"Спортивная драма, но не трагедия": Президент ОКР оценил выступление российских "художниц" на Олимпиаде в Токио
Он призвал болельщиков поддержать наших спортсменок, которые не смогли выиграть золото.
Фото © Олимпийский комитет России
Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что серебро Дины Авериной в индивидуальном многоборье соревнований по художественной гимнастике — это спортивная драма, но не трагедия. Об этом он рассказал журналистам.
Сёстры-близняшки Дина и Арина Аверины были главными фаворитами турнира, но в финале заняли только второе и четвёртое место соответственно. Победила гимнастка из Израиля Линой Ашрам.
"Это спортивная драма, но абсолютно не трагедия. Девочки боролись, но, видимо, не справились с волнением, перегорели между квалификацией и финалом. По поводу судейства скажут эксперты, коим я не являюсь. Мне казалось, что Дина выступила лучше, но судьи решили по-другому. По-человечески нужно девочек поддержать. Я призываю это сделать всех российских болельщиков, потому что они боролись и сделали всё в этой ситуации", — заявил Поздняков.
Впервые с 1996 года без золота: Дина Аверина принесла России серебро в художественной гимнастике на Олимпиаде
По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на выступление наших спортсменок. В художественной гимнастике Россия не смогла выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет.
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