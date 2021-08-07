Гимнастки Дина и Арина Аверины уступают сопернице из Израиля после упражнений с обручем и мячом
На Играх спортсменкам ещё предстоит показать свои программы с булавами и лентой.
Фото © Олимпийский комитет России
В соревнованиях в личном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио после упражнений с обручем и мячом лидирует спортсменка из Израиля Линой Ашрам. На её счету 55,850 балла.
Россиянки Дина и Арина Аверины идут на втором и третьем местах соответственно. Сёстры-близняшки набрали 55,500 и 54,750 балла.
Спортсменкам ещё предстоит показать свои программы с булавами и лентой. Медали будут распределены по итогам четырёх упражнений.
Напомним, что в художественной гимнастике россиянки не проигрывают на Олимпиадах с 1996 года. В квалификации Дина и Арина Аверины заняли первое и второе места.
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