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Гимнастки Дина и Арина Аверины уступают сопернице из Израиля после упражнений с обручем и мячом

На Играх спортсменкам ещё предстоит показать свои программы с булавами и лентой.

7 августа, 08:02
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

В соревнованиях в личном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио после упражнений с обручем и мячом лидирует спортсменка из Израиля Линой Ашрам. На её счету 55,850 балла.

Россиянки Дина и Арина Аверины идут на втором и третьем местах соответственно. Сёстры-близняшки набрали 55,500 и 54,750 балла.

Спортсменкам ещё предстоит показать свои программы с булавами и лентой. Медали будут распределены по итогам четырёх упражнений.

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Напомним, что в художественной гимнастике россиянки не проигрывают на Олимпиадах с 1996 года. В квалификации Дина и Арина Аверины заняли первое и второе места.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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