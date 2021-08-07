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Александр Бондарь занял четвёртое место в прыжках в воду на Олимпиаде

Ранее он вместе с Виктором Минибаевым завоевал бронзовую медаль в синхронных прыжках.

7 августа, 07:23
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Российский прыгун в воду Александр Бондарь занял четвёртое место на Олимпиаде в Токио в индивидуальных прыжках с десятиметровой вышки.

В сумме шести прыжков он набрал 514,50 балла. Победу одержал китаец Цао Юань (582,35).

Второе место занял ещё один представитель Поднебесной — Ян Цзянь (580,40). Бронзу выиграл британец Том Дэйли (548,25). Россиянин Виктор Минибаев занял пятое место (495,85).

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На Олимпиаде в Токио Бондарь и Минибаев выиграли медаль в другом виде программы. Они стали третьими в синхронных прыжках с десятиметровой вышки.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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