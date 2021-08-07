Александр Бондарь занял четвёртое место в прыжках в воду на Олимпиаде

Российский прыгун в воду Александр Бондарь занял четвёртое место на Олимпиаде в Токио в индивидуальных прыжках с десятиметровой вышки.

В сумме шести прыжков он набрал 514,50 балла. Победу одержал китаец Цао Юань (582,35).

Второе место занял ещё один представитель Поднебесной — Ян Цзянь (580,40). Бронзу выиграл британец Том Дэйли (548,25). Россиянин Виктор Минибаев занял пятое место (495,85).