Александр Бондарь занял четвёртое место в прыжках в воду на Олимпиаде
Ранее он вместе с Виктором Минибаевым завоевал бронзовую медаль в синхронных прыжках.
Фото © Олимпийский комитет России
Российский прыгун в воду Александр Бондарь занял четвёртое место на Олимпиаде в Токио в индивидуальных прыжках с десятиметровой вышки.
В сумме шести прыжков он набрал 514,50 балла. Победу одержал китаец Цао Юань (582,35).
Второе место занял ещё один представитель Поднебесной — Ян Цзянь (580,40). Бронзу выиграл британец Том Дэйли (548,25). Россиянин Виктор Минибаев занял пятое место (495,85).
На Олимпиаде в Токио Бондарь и Минибаев выиграли медаль в другом виде программы. Они стали третьими в синхронных прыжках с десятиметровой вышки.
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