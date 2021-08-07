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Мужская сборная США по баскетболу стала 16-кратным олимпийским чемпионом

Лучшим на площадке был лидер американской команды Кевин Дюрант, набравший 29 очков.

7 августа, 07:03
<p>Кевин Дюрант. Фото © Пресс-служба "Токио-2020"</p>

Кевин Дюрант. Фото © Пресс-служба "Токио-2020"

Мужская сборная США по баскетболу победила на Олимпиаде в Токио. Команда выиграла Игры четвёртый раз подряд и 16-й за всю историю.

В финале американские баскетболисты со счётом 87:82 победили сборную Франции. Лучшим на площадке был лидер команды США Кевин Дюрант. Он набрал 29 очков, сделал шесть подборов и три результативные передачи.

Примечательно, что на групповом этапе олимпийского турнира французы победили американцев со счётом 83:76. Это поражение стало для сборной США первым на Олимпиаде с 2004 года.

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Американцы выиграли на Олимпиаде уже 101 медаль (33 золотые, 36 серебряных и 32 бронзовые). В общекомандном зачёте они идут вторыми, уступая только Китаю. Россияне на пятой позиции.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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