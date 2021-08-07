Российские ватерполистки проиграли Венгрии в матче за бронзу на Олимпиаде

Женская сборная России по водному поло уступила команде Венгрии в матче за бронзу Олимпиады в Токио. Счёт игры 9:11.

Финал соревнований по водному поло состоится сегодня, в бассейне встретятся команды Испании и США.

Сейчас у сборной России 63 медали: 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые. Мы на пятой строчке в медальном зачёте. Первое место у Китая, второе — у США, третье — у Японии, четвёртое — у Великобритании.



