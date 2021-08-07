НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российские ватерполистки проиграли Венгрии в матче за бронзу на Олимпиаде

Сейчас у сборной России 63 медали: 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые. Мы на пятой строчке в медальном зачёте.

7 августа, 06:07

Фото © Олимпийский комитет России

Женская сборная России по водному поло уступила команде Венгрии в матче за бронзу Олимпиады в Токио. Счёт игры 9:11.

Финал соревнований по водному поло состоится сегодня, в бассейне встретятся команды Испании и США.

"Потенциал реализовали": Президент ОКР оценил выступление россиян на Олимпиаде в Токио

"Потенциал реализовали": Президент ОКР оценил выступление россиян на Олимпиаде в Токио

Сейчас у сборной России 63 медали: 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые. Мы на пятой строчке в медальном зачёте. Первое место у Китая, второе — у США, третье — у Японии, четвёртое — у Великобритании.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Матыцин не увидел предвзятого отношения к россиянам на Играх в Токио

сегодня в 06:17

"Потенциал реализовали": Президент ОКР оценил выступление россиян на Олимпиаде в Токио

сегодня в 05:55

Матыцин назвал архисложной задачу Карпина на посту тренера сборной России

сегодня в 06:39

В "России" рассказали о 100-процентной загрузке на первые полёты в Египет

сегодня в 06:47

Пожар полностью уничтожил город, но блогер нашёл доказательства, что это было секретное оружие

сегодня в 07:00

Новости партнеров

Layer 1