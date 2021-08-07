Россиянки вышли в финал многоборья в художественной гимнастике на ОИ в Токио
Итоговые соревнования состоятся в воскресенье, 8 августа. За нашу сборную выступают Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова.
Фото Natacha Pisarenko / AP / TASS
Российские гимнастки вышли в финал группового многоборья на Олимпиаде в Токио. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова показали второй результат по итогам квалификации.
Россиянки получили 89,050 балла по итогам упражнений с пятью мячами, а также с тремя обручами и двумя парами булав. На первом месте отобралась Болгария с 91,800 балла, а третьими стали итальянки (87,150). Финал состоится в воскресенье, 8 августа.
А ранее сегодня на Олимпиаде Россия впервые получила медаль в пляжном волейболе — Вячеслав Красильников и Олег Стояновский уступили норвежцам в финале турнира и получили серебро. А вот в гребле на байдарках и каноэ РФ, напротив, впервые осталась без медалей.
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