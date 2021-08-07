Россиянки вышли в финал многоборья в художественной гимнастике на ОИ в Токио

Российские гимнастки вышли в финал группового многоборья на Олимпиаде в Токио . Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова показали второй результат по итогам квалификации.

Россиянки получили 89,050 балла по итогам упражнений с пятью мячами, а также с тремя обручами и двумя парами булав. На первом месте отобралась Болгария с 91,800 балла, а третьими стали итальянки (87,150). Финал состоится в воскресенье, 8 августа.