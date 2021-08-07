Российские каноистки Андреева и Ромасенко пробились в финал Олимпиады

Российские участницы Олимпиады в Токио Ирина Андреева и Олеся Ромасенко прошли квалификацию и вышли в финал соревнования каноэ-двоек. Они заняли в заезде четвёртое место, именно оно является последним для прохождения в финал.

За плечами у 31-летней Олеси Ромасенко четыре победы на чемпионате Европы, у 26-летней Ирины Андреевой – одна.

Финал соревнования каноэ-двоек на Олимпиаде в Токио состоится в субботу, 7 августа, в 05:37 мск.