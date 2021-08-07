Российские каноистки Андреева и Ромасенко пробились в финал Олимпиады
Итоговое состязание состоится в субботу, 7 августа. У сборной РФ появился ещё один шанс пополнить копилку медалей.
Фото © ТАСС \ Сергей Бобылев
Российские участницы Олимпиады в Токио Ирина Андреева и Олеся Ромасенко прошли квалификацию и вышли в финал соревнования каноэ-двоек. Они заняли в заезде четвёртое место, именно оно является последним для прохождения в финал.
За плечами у 31-летней Олеси Ромасенко четыре победы на чемпионате Европы, у 26-летней Ирины Андреевой – одна.
Финал соревнования каноэ-двоек на Олимпиаде в Токио состоится в субботу, 7 августа, в 05:37 мск.
Ранее Лайф рассказывал о расписании 15-го дня Олимпиады. На Играх в японской столице определятся победители и призёры в 34 видах программы. День будет самым насыщенным на нынешних соревнованиях.
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