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Российские каноистки Андреева и Ромасенко пробились в финал Олимпиады

Итоговое состязание состоится в субботу, 7 августа. У сборной РФ появился ещё один шанс пополнить копилку медалей.

7 августа, 00:50
<p>Фото © ТАСС \ Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС \ Сергей Бобылев

Российские участницы Олимпиады в Токио Ирина Андреева и Олеся Ромасенко прошли квалификацию и вышли в финал соревнования каноэ-двоек. Они заняли в заезде четвёртое место, именно оно является последним для прохождения в финал.

За плечами у 31-летней Олеси Ромасенко четыре победы на чемпионате Европы, у 26-летней Ирины Андреевой – одна.

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Финал соревнования каноэ-двоек на Олимпиаде в Токио состоится в субботу, 7 августа, в 05:37 мск.

Ранее Лайф рассказывал о расписании 15-го дня Олимпиады. На Играх в японской столице определятся победители и призёры в 34 видах программы. День будет самым насыщенным на нынешних соревнованиях.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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