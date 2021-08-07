Глава USADA назвал "фильмом ужасов" победы РФ на Олимпиаде в Токио

Президент Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт назвал победы российской сборной на Олимпиаде в Токио "фильмом ужасов", а санкции WADA в отношении российского спорта — фарсом.

"К сожалению, мы уже видели этот фильм ужасов раньше: Россия побеждает, а МОК и WADA лишь всё запутывают, утверждая, что она отстранена. Сейчас каждый видит, что это "отстранение" — просто фарс", — говорится в письме Тайгарта, опубликованном ранее Reuters.

По его мнению, безнадёжна система, допускающая "жаждущую медалей страну на Олимпийские игры и тем самым позволяющую ей насмехаться над ними".

Напомним, глава USADA призвал обнародовать результаты допинг-тестов российских атлетов. Успехи команды РФ на Играх он связал со спортивной коррупцией. Ситуация с допингом в российском спорте, заявил Тайгарт, никак не изменилась, а представители МОК и WADA только "пускают пыль в глаза", заявляя о санкциях в отношении России. Вслед за этим сообщалось, что в МОК обсудят заявление главы USADA. Там заявили, что "ни одна страна не контролируется так, как РФ". А слова Трэвиса Тайгарта, по мнению комитета, были реакцией на заявление американского пловца Мёрфи о "нечистом" заплыве с Рыловым.

Тем временем на фоне постоянных нападок со стороны соперников олимпийская сборная России уже превзошла собственное достижение Игр-2016 по количеству олимпийских медалей. За два дня до окончания Олимпиады в активе российских спортсменов 62 медали, 17 из которых золотые, 23 серебряные и 22 бронзовые. По итогам 14-го медального дня Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место в общем зачёте. Первое место у сборной Китая (36-26-17), далее идут американцы (31-36-31), японцы (24-11-16) и британцы (18-20-20). Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.