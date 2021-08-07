Россия впервые получила медаль на Олимпиаде в пляжном волейболе
Мы занимаем пятое место в командном зачёте по медалям, если же брать в расчёт их количество, то третье.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Члены российской сборной Вячеслав Красильников и Олег Стояновский уступили норвежцам в финале олимпийского турнира по пляжному волейболу и получили серебро.
Их встреча с Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом завершилась со счётом 2–0 (21:17, 21:18). В то же время даже серебро — первая для России медаль в пляжном волейболе на Олимпиаде. Теперь у России 63 медали на Олимпиаде в Токио, по их количеству страна на третьем месте после США и Китая. Если же брать в расчёт достоинство медалей, то на пятом — после США, Китая, Японии и Великобритании.
Ранее Лайф рассказывал о расписании 15-го дня Олимпиады. На Играх в японской столице определятся победители и призёры в 34 видах программы. День будет самым насыщенным на этих соревнованиях.
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