Россия впервые получила медаль на Олимпиаде в пляжном волейболе

Их встреча с Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом завершилась со счётом 2–0 (21:17, 21:18). В то же время даже серебро — первая для России медаль в пляжном волейболе на Олимпиаде. Теперь у России 63 медали на Олимпиаде в Токио, по их количеству страна на третьем месте после США и Китая. Если же брать в расчёт достоинство медалей, то на пятом — после США, Китая, Японии и Великобритании.