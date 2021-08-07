Японец напал с ножом на пассажиров метро из-за "счастливых женщин"
Инцидент произошёл в пятницу на линии Odakyu на западе столицы. Вскоре мужчину задержали.
Японец напал с ножом на пассажиров метро из-за "счастливых женщин". Видео © Соцсети
Японец, который в пятницу, 6 августа, напал на пассажиров метро в Токио и успел ранить десять человек, объяснил причину этой атаки. По словам мужчины, его разозлил вид женщин, которые "выглядели счастливыми", ему захотелось убить их.
Как пишет Reuters, 36-летний подозреваемый был задержан в другой части Токио. Одна из его жертв, студентка, получила серьёзные увечья, у остальных травмы не тяжёлые.
Как рассказывал Лайф, по словам очевидцев, молодой мужчина внезапно начал беспорядочно размахивать ножом в вагоне, после чего выбежал из поезда на одной из остановок и скрылся.
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