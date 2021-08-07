Пожизненно осуждённый за убийство 8-летней девочки сахалинец подал апелляцию

Игорь Дворников, которого вместе с женой осудили за жестокое убийство восьмилетней сахалинки Вики Т., подал апелляцию на решение Сахалинского областного суда о пожизненном заключении, сообщает ASTV. Копию приговора осуждённый получил на прошлой неделе, и у него было 10 дней, чтобы обратиться в суд с обжалованием. Информацию по движению дела огласят только после рассмотрения судом апелляционной инстанции.

"Данное уголовное дело подлежит рассмотрению в апелляционном порядке в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции в Новосибирске не позднее 30 суток со дня поступления в суд апелляционной инстанции", — сообщили на запрос издания в Сахалинском областном суде.

Там уточнили, что стороны вправе ещё до направления уголовного дела в суд апелляционной инстанции заявить ходатайства об ознакомлении с протоколом судебного заседания и подать на него замечания. Они также могут дополнительно ознакомиться с материалами дела и подать возражения.

Ранее Лайф писал, что приговор Дворникову и его жене Кристине огласили 22 июля. Главный фигурант уголовного дела пытался уйти от ответственности, заявляя, что дело якобы сфабриковано. А он на самом деле будто бы пытался спасти ребёнка. Позже сообщалось, что надругавшийся над девочкой и убивший её сахалинец отказался признавать вину.