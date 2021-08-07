Журналист обвинил главу МИД Швеции в раскрытии гостайны российским пранкерам

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подверглась жёсткой критике со стороны местных СМИ за то, что в ходе недавнего розыгрыша приняла российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) за представителей оппозиции из РФ. Как пишет журналист Руне Ланестранд, за более чем десятиминутный разговор Линде выложила на стол подробности внешнеполитической игры в Евросоюзе и политических сделок государства.

"Но неужели у нас такой безнадёжно тупой министр иностранных дел, что её настолько легко обмануть, а в обычном разговоре по телефону она выдаёт государственные тайны, в иных обстоятельствах засекреченные?" — приводит ИноСМИ мнение обозревателя.

Тот задаётся вопросом, почему некоторые шведские политические партии особо не отреагировали на инцидент, и предлагает версию, что они "привыкли к политическому лицемерию".