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Журналист обвинил главу МИД Швеции в раскрытии гостайны российским пранкерам

Обозреватель негодует, что министра оказалось так легко обмануть. Он не стесняется в выражениях, говоря о её качествах.

7 августа, 02:19
<p>Анн Линде. Фото © <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Annlindecropped.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Анн Линде. Фото © Wikipedia

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подверглась жёсткой критике со стороны местных СМИ за то, что в ходе недавнего розыгрыша приняла российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) за представителей оппозиции из РФ. Как пишет журналист Руне Ланестранд, за более чем десятиминутный разговор Линде выложила на стол подробности внешнеполитической игры в Евросоюзе и политических сделок государства.

"Но неужели у нас такой безнадёжно тупой министр иностранных дел, что её настолько легко обмануть, а в обычном разговоре по телефону она выдаёт государственные тайны, в иных обстоятельствах засекреченные?"приводит ИноСМИ мнение обозревателя.

Тот задаётся вопросом, почему некоторые шведские политические партии особо не отреагировали на инцидент, и предлагает версию, что они "привыкли к политическому лицемерию".

Российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с руководством NED от лица Тихановской

Российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с руководством NED от лица Тихановской

А в конце мая российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с Зеленским от лица Кличко. Шутники побеседовали с украинским президентом об уходе киевского мэра со своего поста. Полусонный политик указал, что разговор лучше продолжить утром.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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