Китайцам разъяснили, "почему русские не любят улыбаться"

На китайской интернет-платформе WeChat рассказал жителям КНР, почему россияне не любят улыбаться. По версии авторов статьи, смех для жителей России — это выражение личных эмоций, отражение хорошего настроения и отношения, а не вежливость. Чрезмерная улыбчивость может быть воспринята как лесть или насмешка. Отсюда и поговорка "смех без причины — признак дурачины".

Авторы материла ответили и на другие распространённые в Китае вопросы о россиянах. Так, например, объяснили, что привычка пить у русских людей якобы является "врождённой". Будто бы князь Древней Руси Владимир посчитал, что русские не смогут отказаться от алкоголя, как мусульмане, ввиду чего и выбрал христианство. А ещё потому, что в 986 году он провёл "испытание веры", когда представители каждой религии рассказали князю об особенностях своей религии.

Кроме того, китайцам ответили ещё на 10 самых распространённых вопросов о россиянах: Русские имена такие длинные, потому что сложносоставные.

Медведей они не держат дома, хоть и очень любят этого зверя.

А дома у них тёплые, поэтому они и "не боятся" холода, хотя, по правде говоря, его совсем не любят.

Зато любят и берегут мужчин, потому что их меньше на 10,79 миллиона.

А некоторые этнические группы в России имеют монгольские корни, поэтому выглядят не как европейцы.

Формированию "неукротимого" образа русских людей во многом способствует укоренившийся в сознании "крутой" образ президента России Владимира Путина. А также авиакомпании, которые могут взлетать и садиться вовремя независимо от погодных условий.

И каждый раз за успешное завершение полёта русские аплодируют экипажу.

Самый популярный подарок — цветы, поэтому везде есть круглосуточные цветочные магазины.

А самый популярный праздник — День Победы, поэтому каждый год в городах проводится парад для формирования национального единства и демонстрации силы страны.

И ещё, по сравнению с молниеносной работой китайских курьеров, в России действительно можно "умереть с голоду", пока ждёшь доставку еды.