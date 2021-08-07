Китайцам разъяснили, "почему русские не любят улыбаться"
А также любят ли они выпить, отчего в стране не боятся холода и правда ли, что в России можно умереть с голоду, ожидая доставку еды.
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На китайской интернет-платформе WeChat рассказал жителям КНР, почему россияне не любят улыбаться. По версии авторов статьи, смех для жителей России — это выражение личных эмоций, отражение хорошего настроения и отношения, а не вежливость. Чрезмерная улыбчивость может быть воспринята как лесть или насмешка. Отсюда и поговорка "смех без причины — признак дурачины".
Авторы материла ответили и на другие распространённые в Китае вопросы о россиянах. Так, например, объяснили, что привычка пить у русских людей якобы является "врождённой". Будто бы князь Древней Руси Владимир посчитал, что русские не смогут отказаться от алкоголя, как мусульмане, ввиду чего и выбрал христианство. А ещё потому, что в 986 году он провёл "испытание веры", когда представители каждой религии рассказали князю об особенностях своей религии.
Кроме того, китайцам ответили ещё на 10 самых распространённых вопросов о россиянах:
- Русские имена такие длинные, потому что сложносоставные.
- Медведей они не держат дома, хоть и очень любят этого зверя.
- А дома у них тёплые, поэтому они и "не боятся" холода, хотя, по правде говоря, его совсем не любят.
- Зато любят и берегут мужчин, потому что их меньше на 10,79 миллиона.
- А некоторые этнические группы в России имеют монгольские корни, поэтому выглядят не как европейцы.
- Формированию "неукротимого" образа русских людей во многом способствует укоренившийся в сознании "крутой" образ президента России Владимира Путина. А также авиакомпании, которые могут взлетать и садиться вовремя независимо от погодных условий.
- И каждый раз за успешное завершение полёта русские аплодируют экипажу.
- Самый популярный подарок — цветы, поэтому везде есть круглосуточные цветочные магазины.
- А самый популярный праздник — День Победы, поэтому каждый год в городах проводится парад для формирования национального единства и демонстрации силы страны.
- И ещё, по сравнению с молниеносной работой китайских курьеров, в России действительно можно "умереть с голоду", пока ждёшь доставку еды.
Ранее Лайф писал, что китайцев шокировали "жёсткие" русские закуски. Авторам статьи пришлись по душе только солёные огурцы. По их мнению, это блюдо выглядит на порядок лучше, чем остальные.
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