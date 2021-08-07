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106-летняя женщина заразилась индийским штаммом коронавируса и выздоровела

По случаю выписки пожилой пациентки её родственники угостили медицинских работников тортом.

7 августа, 00:45
<p>Фото © <a href="https://arynews.tv/woman-106-recovers-from-delta-variant-in-karachi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ARY News</a></p>

Фото © ARY News

106-летняя жительница Пакистана Хасин Биби вылечилась в одной из больниц города Карачи после заражения индийским штаммом коронавируса "дельта", сообщает телеканал ARY News.

По этому радостному поводу, как информирует СМИ, персонал больницы и семья пакистанки угостили всех тортом.

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Напомним, что штамм "дельта" был выявлен в Индии в октябре 2020 года. В апреле 2021 года этот вариант ковида попал в Россию и начал активное распространение. В ВОЗ считают, что он будет доминировать в ближайшее время.

Также Лайф рассказывал, что в США 71-летняя пациентка подхватила коронавирус и оставалась заразна на протяжении 70 дней, хотя симптомов инфекции у неё не было.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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