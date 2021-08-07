106-летняя женщина заразилась индийским штаммом коронавируса и выздоровела
По случаю выписки пожилой пациентки её родственники угостили медицинских работников тортом.
Фото © ARY News
106-летняя жительница Пакистана Хасин Биби вылечилась в одной из больниц города Карачи после заражения индийским штаммом коронавируса "дельта", сообщает телеканал ARY News.
По этому радостному поводу, как информирует СМИ, персонал больницы и семья пакистанки угостили всех тортом.
Напомним, что штамм "дельта" был выявлен в Индии в октябре 2020 года. В апреле 2021 года этот вариант ковида попал в Россию и начал активное распространение. В ВОЗ считают, что он будет доминировать в ближайшее время.
Также Лайф рассказывал, что в США 71-летняя пациентка подхватила коронавирус и оставалась заразна на протяжении 70 дней, хотя симптомов инфекции у неё не было.
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