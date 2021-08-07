106-летняя женщина заразилась индийским штаммом коронавируса и выздоровела

106-летняя жительница Пакистана Хасин Биби вылечилась в одной из больниц города Карачи после заражения индийским штаммом коронавируса "дельта", сообщает телеканал ARY News.

По этому радостному поводу, как информирует СМИ, персонал больницы и семья пакистанки угостили всех тортом.

Напомним, что штамм "дельта" был выявлен в Индии в октябре 2020 года. В апреле 2021 года этот вариант ковида попал в Россию и начал активное распространение. В ВОЗ считают, что он будет доминировать в ближайшее время.