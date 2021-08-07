В Госдуме предложили пересмотреть налог на дорогие авто

Снизить налог на автомобили стоимостью от трёх до четырёх миллионов рублей предложил замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов, его поддержали другие депутаты. Авторы законопроекта отметили, что владельцы авто стоимостью от трёх до пяти миллионов рублей и не старше одного года платят транспортный налог с коэффициентом 1,1, но их сложно сегодня отнести к категории "роскошь".

Как пишет "Парламентская газета", авторы законопроекта отмечают, что цены на легковые автомобили значительно выросли. По их мнению, за три миллиона "уже не купить роскошный автомобиль, столько стоит качественный семейный внедорожник иностранной марки". Разработчики заявили, что рост цен может привести к тому, что эти транспортные средства могут перейти в другую ценовую группу. Это, в свою очередь, кратно увеличит налоговую нагрузку владельцев таких транспортных средств.

Напомним, весь список авто, облагаемых налогом на роскошь, включает 1300 моделей. Для автомобилей за 5–10 миллионов рублей и возрастом до пяти лет предусматривается налог в двойном размере, а для машин за 10–15 миллионов рублей и возрастом 10–20 лет — в тройном.