Американские СМИ анонсировали новые санкции США против Белоруссии

Администрация американского президента Джо Байдена планирует в понедельник представить новые санкции в отношении Белоруссии. По данным СМИ, в Белом доме считают, что президент республики Александр Лукашенко якобы занимается репрессиями.

Как отмечает CNN со ссылкой на источник в конгрессе, объявление о новых санкциях США приурочили к дате, в которую в прошлом году в Белоруссии состоялись выборы главы страны. Она стала отправной точкой для массовых акций протеста оппозиции.