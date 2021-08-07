Американские СМИ анонсировали новые санкции США против Белоруссии
Отмечается, что о новых рычагах давления может быть объявлено уже в понедельник, 9 августа.
Фото © Twitter / The White House
Администрация американского президента Джо Байдена планирует в понедельник представить новые санкции в отношении Белоруссии. По данным СМИ, в Белом доме считают, что президент республики Александр Лукашенко якобы занимается репрессиями.
Как отмечает CNN со ссылкой на источник в конгрессе, объявление о новых санкциях США приурочили к дате, в которую в прошлом году в Белоруссии состоялись выборы главы страны. Она стала отправной точкой для массовых акций протеста оппозиции.
На что будут направлены санкции и каких компаний или лиц они коснутся, пока не ясно. Газета WSJ ранее уже рассказывала о вероятном введении США новых санкций против Белоруссии.
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