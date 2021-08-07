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Американские СМИ анонсировали новые санкции США против Белоруссии

Отмечается, что о новых рычагах давления может быть объявлено уже в понедельник, 9 августа.

7 августа, 00:11
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/WhiteHouse" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Фото © Twitter / The White House

Администрация американского президента Джо Байдена планирует в понедельник представить новые санкции в отношении Белоруссии. По данным СМИ, в Белом доме считают, что президент республики Александр Лукашенко якобы занимается репрессиями.

Как отмечает CNN со ссылкой на источник в конгрессе, объявление о новых санкциях США приурочили к дате, в которую в прошлом году в Белоруссии состоялись выборы главы страны. Она стала отправной точкой для массовых акций протеста оппозиции.

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На что будут направлены санкции и каких компаний или лиц они коснутся, пока не ясно. Газета WSJ ранее уже рассказывала о вероятном введении США новых санкций против Белоруссии.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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