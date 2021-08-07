СМИ: Американские военные перевезли в Сирию 40 боевиков ИГИЛ

По материалам агентства, в числе этих террористов "руководитель шпионских групп" и "специалист по производству взрывных устройств". В Вашингтоне, пишет информационный ресурс, планируют использовать игиловцев "для реализации своих планов". Сообщается, что за минувшие несколько месяцев из тюрем арабо-курдских отрядов Сирийских демократических сил" (SDF) в провинции Хасеке в контролируемые США районы были перемещены "десятки" сторонников ИГИЛ. Террористы "были вооружены и получили логистическую поддержку для совершения террористических актов, целью которых могут стать населённые районы, позиции Сирийской армии и объекты инфраструктуры".