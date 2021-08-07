СМИ: Американские военные перевезли в Сирию 40 боевиков ИГИЛ
Террористов, в числе которых находились "руководитель шпионских групп" и "специалист по производству взрывных устройств", переместили из тюрем арабо-курдских отрядов.
Фото © flickr / Vladimir Varfolomeev
Американские военные перевели 40 боевиков террористической группировки ИГИЛ* из тюрем на контролируемую ВС США базу в городе Эш-Шаддад (провинция Хасеке на северо-востоке САР), сообщило Сирийское арабское информационное агентство (SANA).
По материалам агентства, в числе этих террористов "руководитель шпионских групп" и "специалист по производству взрывных устройств". В Вашингтоне, пишет информационный ресурс, планируют использовать игиловцев "для реализации своих планов". Сообщается, что за минувшие несколько месяцев из тюрем арабо-курдских отрядов Сирийских демократических сил" (SDF) в провинции Хасеке в контролируемые США районы были перемещены "десятки" сторонников ИГИЛ. Террористы "были вооружены и получили логистическую поддержку для совершения террористических актов, целью которых могут стать населённые районы, позиции Сирийской армии и объекты инфраструктуры".
Ранее Лайф сообщал, что в МИД РФ заявили о наличии доказательств сотрудничества Армии США с ИГИЛ.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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