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В Британии сообщили о перехвате двух российских ТУ-142

Противолодочные самолёты провели 12-часовой полёт в рамках командно-штабной тренировки с кораблями Северного флота в Северо-Восточной Атлантике.

6 августа, 23:08
<p>Фото © Минобороны РФ</p>

Фото © Минобороны РФ

Британские истребители были подняты на "перехват" двух российских противолодочных самолётов Ту-142. Как сообщают в ВВС Великобритании, инцидент имел место около воздушного пространства Соединённого Королевства, но границы нарушены не были.

"Истребители Королевских военно-воздушных сил Typhoon были сегодня подняты в воздух на перехват и наблюдение за российскими самолётами, приближающимися к воздушному пространству Соединённого Королевства", — говорится в заявлении.

Наблюдение велось всё время, пока российская авиация находилась в районе интересов Великобритании. Как отметили ранее в пресс-службе российского Севфлота, Ту-142 провели в воздухе около 12 часов в рамках командно-штабной тренировки с кораблями СФ в Северо-Восточной Атлантике.

"Полёт дальних противолодочных самолётов проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантики", — пояснили в военном ведомстве.

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А ранее Минобороны России показало видео сопровождения самолётов США над Чёрным морем. На перехват иностранных воздушных судов в воздух поднимали истребители Су-30СМ и Су-27.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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