В Британии сообщили о перехвате двух российских ТУ-142
Противолодочные самолёты провели 12-часовой полёт в рамках командно-штабной тренировки с кораблями Северного флота в Северо-Восточной Атлантике.
Фото © Минобороны РФ
Британские истребители были подняты на "перехват" двух российских противолодочных самолётов Ту-142. Как сообщают в ВВС Великобритании, инцидент имел место около воздушного пространства Соединённого Королевства, но границы нарушены не были.
"Истребители Королевских военно-воздушных сил Typhoon были сегодня подняты в воздух на перехват и наблюдение за российскими самолётами, приближающимися к воздушному пространству Соединённого Королевства", — говорится в заявлении.
Наблюдение велось всё время, пока российская авиация находилась в районе интересов Великобритании. Как отметили ранее в пресс-службе российского Севфлота, Ту-142 провели в воздухе около 12 часов в рамках командно-штабной тренировки с кораблями СФ в Северо-Восточной Атлантике.
"Полёт дальних противолодочных самолётов проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантики", — пояснили в военном ведомстве.
А ранее Минобороны России показало видео сопровождения самолётов США над Чёрным морем. На перехват иностранных воздушных судов в воздух поднимали истребители Су-30СМ и Су-27.
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