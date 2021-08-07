В Британии сообщили о перехвате двух российских ТУ-142

Британские истребители были подняты на "перехват" двух российских противолодочных самолётов Ту-142. Как сообщают в ВВС Великобритании, инцидент имел место около воздушного пространства Соединённого Королевства, но границы нарушены не были.

"Истребители Королевских военно-воздушных сил Typhoon были сегодня подняты в воздух на перехват и наблюдение за российскими самолётами, приближающимися к воздушному пространству Соединённого Королевства", — говорится в заявлении.

Наблюдение велось всё время, пока российская авиация находилась в районе интересов Великобритании. Как отметили ранее в пресс-службе российского Севфлота, Ту-142 провели в воздухе около 12 часов в рамках командно-штабной тренировки с кораблями СФ в Северо-Восточной Атлантике.

"Полёт дальних противолодочных самолётов проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантики", — пояснили в военном ведомстве.