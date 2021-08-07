Учёный оценил количество суперраспространителей коронавируса в России

Доля суперраспространителей коронавируса, которые активнее других заражают людей, в некоторых регионах может достигать 80%. Об этом заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов.

"В некоторых регионах, в которых, например, проводятся массовые мероприятия, куда приходят люди без масок, не соблюдают социальную дистанцию, толпятся, обнимаются, целуются, тусуются все вместе, доля суперраспространителей может достигать 80% и даже более", — сказал он в беседе с ТАСС.

Семёнов уверен, что люди, которые не соблюдают правил социального дистанцирования и даже с плохим самочувствием выходят на улицу, контактируют с другими, участвуют в массовых мероприятиях, вносят значительную лепту в количество заражённых ковидом.

"В магазине перед вами кассир без маски, маска под подбородком — чем не суперраспространитель? Через кассира за смену проходят сотни людей, притом что к кассе покупатели обычно подходят явно ближе, чем на полтора метра", — заключил он.

Как напомнил учёный, в такой ситуации достаточно, чтобы и кассир, и покупатель были в масках. Это верно и для общественного транспорта.