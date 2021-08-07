Врачи объяснили, куда в России "пропал" грипп

Заболеваемость гриппом в России заметно снизилась, в прошлом году вспышки этого заболевания не было. Медики объясняют это тем, что люди на фоне пандемии коронавирусной инфекции стали усиленно применять меры профилактики. Медики однако всё же рекомендуют получать вакцину не только от коронавируса, но и гриппа.

"Самоизоляция, ношение масок и перчаток, соблюдение дистанции, использование антисептиков и вакцинация положительно повлияли на эпидемиологическую ситуацию, по гриппу в том числе", — отметила в беседе с "Известиями" врач общей практики Регина Шайдуллина.

Некоторые же специалисты говорят, что из-за отсутствия эпидемии гриппа от болезни попросту не сформируется коллективный иммунитет. Из-за этого, по мнению консультанта сервиса "Теледоктор24" Марии Меньшиковой, следующей осенью грипп может вернуться в усиленном варианте.

"Вирусологи опасаются, что из-за низкой заболеваемости сильно пострадает общий популяционный иммунитет к этому заболеванию: меньшее количество заражений может привести к увеличению восприимчивого к инфекции населения и более крупной вспышке гриппа следующей зимой", — говорит Меньшикова.

Медики напоминают, что если вы всё-таки решили привиться от гриппа, то разница между прививками от ковида и коронавируса должно составлять не менее 30 дней. Рекомендуется лучше вначале сделать вакцину от COVID-19, а отсчитывать срок нужно от введения второго компонента препарата.