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Власти Севастополя рассказали о ситуации в лагере, где у детей выявили ковид

По словам вице-губернатора, после обнаружения первого случая "весь отряд увезли". Затем некоторые родители перестраховались и стали забирать детей.

6 августа, 19:46
<p>Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Случаи коронавируса, выявленные в детском лагере "Ласпи" в Севастополе, оказались единичными: в больницу попало всего пять человек, массовое заражение зафиксировано не было. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор Севастополя Игорь Михеев.

Недавно в местных СМИ появилась информация о якобы выявленной в "Ласпи" массовой вспышке ковида. После этого история активно обсуждалась в социальных сетях.

"Сначала был один случай ковида подтверждён, и весь отряд увезли. Затем некоторые родители перестраховались и забрали детей по своей инициативе. Я не назвал бы это массовым заболеванием. А так, чтобы всё закончилось больницей, оно было выявлено всего у пятерых детей. Это официальные данные", — сказал Михеев.

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Замгубернатора также добавил, что школьники, увезённые из лагеря из-за инцидента в начале прошлой смены, уже получили бесплатные путёвки на августовский заезд.

Ранее сообщалось, что в Крыму все детские лагеря перевели в закрытый режим из-за коронавируса.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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