Власти Севастополя рассказали о ситуации в лагере, где у детей выявили ковид

Случаи коронавируса, выявленные в детском лагере "Ласпи" в Севастополе, оказались единичными: в больницу попало всего пять человек, массовое заражение зафиксировано не было. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор Севастополя Игорь Михеев.

Недавно в местных СМИ появилась информация о якобы выявленной в "Ласпи" массовой вспышке ковида. После этого история активно обсуждалась в социальных сетях.

"Сначала был один случай ковида подтверждён, и весь отряд увезли. Затем некоторые родители перестраховались и забрали детей по своей инициативе. Я не назвал бы это массовым заболеванием. А так, чтобы всё закончилось больницей, оно было выявлено всего у пятерых детей. Это официальные данные", — сказал Михеев.

Замгубернатора также добавил, что школьники, увезённые из лагеря из-за инцидента в начале прошлой смены, уже получили бесплатные путёвки на августовский заезд.