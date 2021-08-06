Bloomberg рассказал о возможном возобновлении ограничений на полёты между США и ЕС

Уже на следующей неделе Евросоюз может рассмотреть вопрос восстановления ограничений на въезд с территории США. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По данным агентства, на такое решение повлияло превышение допустимого числа заразившихся ковидом на 100 тысяч жителей за последние две недели. Так, установленный в ЕС так называемый лимит составляет до 75 заболевших, в то время как в США число достигает 270.

При этом, как ожидают эксперты, запрет не будет распространяться на вакцинированных людей. Ограничения коснутся только несрочных поездок.