Bloomberg рассказал о возможном возобновлении ограничений на полёты между США и ЕС
На такое решение повлияло превышение допустимого числа заразившихся ковидом на 100 тысяч жителей за последние две недели. При этом, как считают эксперты, запрет не будет касаться привитых людей.
Фото © Pixabay
Уже на следующей неделе Евросоюз может рассмотреть вопрос восстановления ограничений на въезд с территории США. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
По данным агентства, на такое решение повлияло превышение допустимого числа заразившихся ковидом на 100 тысяч жителей за последние две недели. Так, установленный в ЕС так называемый лимит составляет до 75 заболевших, в то время как в США число достигает 270.
При этом, как ожидают эксперты, запрет не будет распространяться на вакцинированных людей. Ограничения коснутся только несрочных поездок.
Ранее сообщалось, что Европа обогнала США по числу привитых первой дозой вакцины от ковида людей. Хотя страны ещё и не вышли из ситуации пандемии, однако инструменты и понимание того, что делать дальше, уже есть, заметил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Комментариев: 0