Бородина отметила развод с Омаровым танцами в пустыне. Видео © borodylia

Известная телеведущая Ксения Бородина официально развелась с Курбаном Омаровым, в честь чего поделилась с подписчиками в "Инстаграме" видео, где танцует в шёлковом платье среди песков в пустыне. Публикацию звезда сопроводила лаконичной подписью #freedom.

Подписчики восхитились красотой телеведущей и не оставили Бородину без комплиментов.

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О разводе Ксении Бородиной и предпринимателя Курбана Омарова стало известно сегодня утром. Брак продлился почти шесть лет, у супругов есть общая дочь Теона.