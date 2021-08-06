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#freedom: Бородина отметила развод с Омаровым танцами в пустыне

Поклонники засыпали телеведущую комплиментами и поздравили с началом новой жизни. Некоторые фанаты, однако, отметили, что испытывают грусть от того, что история супругов закончилась таким образом.

6 августа, 16:53

Фото © Instagram / borodylia

Бородина отметила развод с Омаровым танцами в пустыне. Видео © borodylia

Известная телеведущая Ксения Бородина официально развелась с Курбаном Омаровым, в честь чего поделилась с подписчиками в "Инстаграме" видео, где танцует в шёлковом платье среди песков в пустыне. Публикацию звезда сопроводила лаконичной подписью #freedom.

Подписчики восхитились красотой телеведущей и не оставили Бородину без комплиментов.

Вот после расставания/развода многие говорят про женщин: "Одинокая". Не одинокая, а свободная

auma.mind

Как жаль. До конца верила, что всё образуется... Счастья вам

olv_romanova

Не женщина, а мечта! Как же вы меня вдохновляете, Ксения!

kristina_efirma

О разводе Ксении Бородиной и предпринимателя Курбана Омарова стало известно сегодня утром. Брак продлился почти шесть лет, у супругов есть общая дочь Теона.

Звезда "Кухни" Мария Горбань во второй раз стала мамой

Звезда "Кухни" Мария Горбань во второй раз стала мамой

Ранее стало известно о разводе Билла Гейтса. Пара прожила вместе 27 лет. По данным СМИ, расставание четы было "недружественным", называлось несколько причин.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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