Власти Ростовской области отменили ковидные ограничения при посещении МФЦ

Жителям Ростовской области разрешили посещать МФЦ без предъявления каких-либо документов, связанных с коронавирусом. Соответствующий указ, подписанный губернатором региона Василием Голубевым, вступает в силу 7 августа.

Как отметили в пресс-службе правительства, уже с завтрашнего дня посетителям больше не требуется иметь на руках сертификат о вакцинации, справку о перенесённом заболевании или же отрицательный ПЦР-тест.

Причиной ослабления режима ограничений стали многочисленные просьбы местных жителей. Кроме того, изменения вызваны необходимостью оперативного назначения выплат семьям с детьми, подачи заявлений на догазификацию и других жизненно важных услуг.