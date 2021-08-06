Власти Ростовской области отменили ковидные ограничения при посещении МФЦ
Послабления были сделаны после многочисленных просьб граждан. Однако при посещении спортзалов и кафе по-прежнему необходимо предъявить один из трёх документов.
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Жителям Ростовской области разрешили посещать МФЦ без предъявления каких-либо документов, связанных с коронавирусом. Соответствующий указ, подписанный губернатором региона Василием Голубевым, вступает в силу 7 августа.
Как отметили в пресс-службе правительства, уже с завтрашнего дня посетителям больше не требуется иметь на руках сертификат о вакцинации, справку о перенесённом заболевании или же отрицательный ПЦР-тест.
Причиной ослабления режима ограничений стали многочисленные просьбы местных жителей. Кроме того, изменения вызваны необходимостью оперативного назначения выплат семьям с детьми, подачи заявлений на догазификацию и других жизненно важных услуг.
Напомним, власти Ростовской области с 4 августа ввели жёсткие ограничения. В перечень учреждений, где потребуется один из трёх перечисленных документов, связанных с ковидом, вошли расчётно-кассовые центры, почтовые отделения и некоторые другие службы и госучреждения, спортзалы, объекты общепита, причём даже летние веранды.
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