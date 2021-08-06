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В Минздраве спрогнозировали сроки появления в РФ коллективного иммунитета к ковиду

По словам первого замглавы ведомства, запасы антикоронавирусных прививок на данный момент имеются во всех субъектах РФ. При этом, по его словам, темпы вакцинации по-прежнему разнятся.

6 августа, 14:43
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Минздраве РФ считают, что достижение коллективного иммунитета к коронавирусу — вопрос нескольких месяцев. Такое мнение выразил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

"Я думаю, что это вопрос буквально нескольких месяцев, но хочу сказать, что это зависит и от нас с вами", — сказал он, отвечая на вопрос о сроках достижения коллективного иммунитета в 80–90%.

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Фисенко также добавил, что запасы антиковидных прививок на данный момент имеются во всех субъектах России. При этом, по его словам, темпы вакцинации по-прежнему разнятся. Каждую неделю их контролирует правительство, добавил замглавы Минздрава.

А ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отечественные специалисты научились справляться с подъёмом заболеваемости ковидом за четыре недели, хотя в начале зимы на это требовалось два с половиной месяца.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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