В Минздраве спрогнозировали сроки появления в РФ коллективного иммунитета к ковиду

В Минздраве РФ считают, что достижение коллективного иммунитета к коронавирусу — вопрос нескольких месяцев. Такое мнение выразил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

"Я думаю, что это вопрос буквально нескольких месяцев, но хочу сказать, что это зависит и от нас с вами", — сказал он, отвечая на вопрос о сроках достижения коллективного иммунитета в 80–90%.

Фисенко также добавил, что запасы антиковидных прививок на данный момент имеются во всех субъектах России. При этом, по его словам, темпы вакцинации по-прежнему разнятся. Каждую неделю их контролирует правительство, добавил замглавы Минздрава.