В Минздраве спрогнозировали сроки появления в РФ коллективного иммунитета к ковиду
По словам первого замглавы ведомства, запасы антикоронавирусных прививок на данный момент имеются во всех субъектах РФ. При этом, по его словам, темпы вакцинации по-прежнему разнятся.
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В Минздраве РФ считают, что достижение коллективного иммунитета к коронавирусу — вопрос нескольких месяцев. Такое мнение выразил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.
"Я думаю, что это вопрос буквально нескольких месяцев, но хочу сказать, что это зависит и от нас с вами", — сказал он, отвечая на вопрос о сроках достижения коллективного иммунитета в 80–90%.
Фисенко также добавил, что запасы антиковидных прививок на данный момент имеются во всех субъектах России. При этом, по его словам, темпы вакцинации по-прежнему разнятся. Каждую неделю их контролирует правительство, добавил замглавы Минздрава.
А ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отечественные специалисты научились справляться с подъёмом заболеваемости ковидом за четыре недели, хотя в начале зимы на это требовалось два с половиной месяца.
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