Вдова российского актёра и музыканта Петра Мамонова Ольга в беседе с телеканалом "Звезда" сообщила, что находится в тяжёлом материальном положении после смерти мужа. Более того, по её словам, семья артиста всегда жила бедно. Так женщина прокомментировала недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что её умерший супруг был миллионером.

"Мы всегда жили очень бедно и на данный момент остаёмся бедными людьми. До того как муж погиб, раз в месяц мы всё-таки работали, а сейчас мы не работаем вообще. У меня пенсия 17 тысяч — вот в таком я нахожусь положении", — рассказала Ольга Мамонова.

Она отметила, что львиная доля расходов приходится на электроэнергию в подмосковном загородном доме, где в последнее время жили Мамоновы. Также деньги уходят на еду для двадцати кошек и трёх собак, которых актёр приютил ещё при жизни.

"Нет никакого наследства миллионного, про которое пишут. Это подлость ужасная! Петя был бедным человеком — это дураку понятно, иначе он бы просто не был Мамоновым", — возмутилась вдова.