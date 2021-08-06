"Всегда жили бедно": Вдова Мамонова пожаловалась на трудное финансовое положение
Она отметила, что львиная доля расходов приходится на электроэнергию в подмосковном загородном доме, где в последнее время жили супруги, а также на содержание кошек и собак, которых приютил артист.
Ольга Мамонова. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Вдова российского актёра и музыканта Петра Мамонова Ольга в беседе с телеканалом "Звезда" сообщила, что находится в тяжёлом материальном положении после смерти мужа. Более того, по её словам, семья артиста всегда жила бедно. Так женщина прокомментировала недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что её умерший супруг был миллионером.
"Мы всегда жили очень бедно и на данный момент остаёмся бедными людьми. До того как муж погиб, раз в месяц мы всё-таки работали, а сейчас мы не работаем вообще. У меня пенсия 17 тысяч — вот в таком я нахожусь положении", — рассказала Ольга Мамонова.
Она отметила, что львиная доля расходов приходится на электроэнергию в подмосковном загородном доме, где в последнее время жили Мамоновы. Также деньги уходят на еду для двадцати кошек и трёх собак, которых актёр приютил ещё при жизни.
"Нет никакого наследства миллионного, про которое пишут. Это подлость ужасная! Петя был бедным человеком — это дураку понятно, иначе он бы просто не был Мамоновым", — возмутилась вдова.
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А ещё Ольга призналась, что в настоящее время практически находится на иждивении их с Мамоновым совместного сына.
Напомним, что в конце июня Пётр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Артист проходил лечение в московской больнице в Коммунарке. Изначально его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, затем артисту временно полегчало. Однако через какое-то время супруга Мамонова Ольга рассказала, что её мужу вновь стало хуже. 15 июля он скончался на 71-м году жизни.
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