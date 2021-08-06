МВД России объявило вознаграждение в размере одного миллиона рублей за помощь в поимке сбежавшего из ИВС в подмосковной Истре Александра Мавриди, подозреваемого в убийстве колбасного короля Владимира Маругова.

"Министерство внутренних дел объявляет о назначении вознаграждения в сумме 1 миллион рублей за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича 16.01.1971 г.р., который обвиняется в совершении убийства, вымогательствах, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи", — сообщается на сайте ведомства.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, полиция просит незамедлительно обратиться по телефонам 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06. Каждому гарантируется конфиденциальность и безопасность.