Миллион за Мавриди: МВД объявило награду за помощь в поимке сбежавшего убийцы колбасного короля
Всех, кто располагает какой-либо информацией, полиция просит незамедлительно обратиться по телефонам 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06.
Александр Мавриди. Фото © LIFE
МВД России объявило вознаграждение в размере одного миллиона рублей за помощь в поимке сбежавшего из ИВС в подмосковной Истре Александра Мавриди, подозреваемого в убийстве колбасного короля Владимира Маругова.
"Министерство внутренних дел объявляет о назначении вознаграждения в сумме 1 миллион рублей за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича 16.01.1971 г.р., который обвиняется в совершении убийства, вымогательствах, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи", — сообщается на сайте ведомства.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, полиция просит незамедлительно обратиться по телефонам 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06. Каждому гарантируется конфиденциальность и безопасность.
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Напомним, пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре этим утром. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и тот самый Александр Мавриди.
Лайф воссоздал хронологию их побега: по данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. Уже известно, что в 2:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции, по пути они попали на уличные камеры. Затем их след теряется.
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