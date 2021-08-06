В детском лагере под Петербургом мальчик надругался над семилетней девочкой

В детском лагере в Ленинградской области неизвестный мальчик надругался над семилетней девочкой. Как Лайфу рассказал источник, в полицию с соответствующим заявлением обратилась мама пострадавшего ребёнка.

По нашим данным, всё произошло в оздоровительном лагере "Маяк", который находится в 60 километрах от Северной столицы. В конце июня женщина отправила туда двух дочерей — семи и десяти лет. Однако вскоре она была вынуждена забрать девочек домой.

Дело в том, что в один из вечеров старшая дочка позвонила матери в слезах и рассказала, что её избил мальчик. По телефону ребёнок пожаловался, что хулиган нанёс удары по её рукам, ногам и животу. Женщина пыталась дозвониться до вожатых, но ей никто не ответил. После этого петербурженка решила забрать детей из лагеря. Но самое кошмарное её ждало впереди.

Через две недели младшая дочка поведала матери ужасную историю. Со слов источника Лайфа, семилетняя девочка рассказала, что в лагере неизвестный мальчик засунул руку ей в трусы, после чего она увидела на нижнем белье красные пятна. Юного насильника малышка толком не запомнила. Кроме того, больше она его не видела. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.