Дочь москвички, избивавшей близняшек-инвалидов, решила усыновить приёмного брата
Сейчас шестилетний мальчик находится в детдоме, а девушке запрещено его навещать. Ей предстоит собрать полный пакет документов и встать на очередь.
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Родная дочь 48-летней Надежды М., избивавшей и связывавшей пакетами приёмных дочек-инвалидов, заявила о намерении усыновить шестилетнего приёмного брата, которого тиранша воспитывала практически с рождения. Об этом Лайфу сообщил источник.
По словам нашего собеседника, пока девушке запрещено навещать мальчика, который сейчас находится в детском доме, так как официально она никем ему не приходится. Она уже обратилась в отдел подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) и поддерживает связь по этому вопросу с социальными работниками.
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Источник подчеркнул, что родная дочь матери-тиранши хочет быть не просто опекуном мальчика, а планирует именно усыновить его. При этом уточняется, что такое желание молодая женщина выразила совсем недавно и исключительно по отношению к брату — близняшек она удочерять не собирается. Девочек должны будут вернуть в приют в Коломне, из которого в своё время их взяла Надежда М. Однако в связи с сильной умственной отсталостью малышек готовы принять там только после того, как для них утвердят индивидуальную профилактическую программу.
Как объяснил наш источник, для усыновления мальчика девушке необходимо получить разрешение на общение с ребёнком, а также собрать полный пакет документов и встать на очередь как кандидат на усыновление. Кроме прочего, ей придётся пройти школу приёмных родителей. В настоящее время все трое малышей находятся под присмотром специалистов в центре семейного воспитания.
Ранее Лайф рассказал, как сотрудники отеля спасли умственно отсталых детей от приёмной матери-тирана, избивавшей и связывавшей близняшек пакетами. Ужасная правда всплыла, когда семья отдыхала в Сочи. В один из дней горничная наткнулась в номере на связанную девочку, о чём сообщила охране. Близняшки заявили, что не хотят жить с родителями. Женщина сама написала добровольное заявление, чтобы её освободили от обязанностей по воспитанию близняшек. Однако позднее всё же отметила, что сделала это под давлением.
А в начале июня стало известно, что избивавшую близняшек-инвалидов приёмную мать-тираншу объявили в федеральный розыск. По некоторым данным, сейчас Надежда злоупотребляет алкогольными напитками, а не находится, как она утверждает, в предынсультном состоянии.
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