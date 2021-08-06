Дочь москвички, избивавшей близняшек-инвалидов, решила усыновить приёмного брата

Родная дочь 48-летней Надежды М., избивавшей и связывавшей пакетами приёмных дочек-инвалидов, заявила о намерении усыновить шестилетнего приёмного брата, которого тиранша воспитывала практически с рождения. Об этом Лайфу сообщил источник.

По словам нашего собеседника, пока девушке запрещено навещать мальчика, который сейчас находится в детском доме, так как официально она никем ему не приходится. Она уже обратилась в отдел подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) и поддерживает связь по этому вопросу с социальными работниками.

Источник подчеркнул, что родная дочь матери-тиранши хочет быть не просто опекуном мальчика, а планирует именно усыновить его. При этом уточняется, что такое желание молодая женщина выразила совсем недавно и исключительно по отношению к брату — близняшек она удочерять не собирается. Девочек должны будут вернуть в приют в Коломне, из которого в своё время их взяла Надежда М. Однако в связи с сильной умственной отсталостью малышек готовы принять там только после того, как для них утвердят индивидуальную профилактическую программу.

Как объяснил наш источник, для усыновления мальчика девушке необходимо получить разрешение на общение с ребёнком, а также собрать полный пакет документов и встать на очередь как кандидат на усыновление. Кроме прочего, ей придётся пройти школу приёмных родителей. В настоящее время все трое малышей находятся под присмотром специалистов в центре семейного воспитания.