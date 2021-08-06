Глава МЧС предложил вернуть на федеральный уровень контроль за охраной лесов

Контроль за охраной лесов необходимо вернуть с регионального на федеральный уровень. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев.

"В целях стабилизации ситуации с природными пожарами необходимо вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по охране, защите и воспроизводству лесов, что в настоящее время передано в субъекты", — сказал министр на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также, по словам Зиничева, необходимо вернуть обязанность арендаторов по тушению природных пожаров на арендуемых лесных участках, как это было до 1997 года. Вместе с тем глава спасательного ведомства предложил довести до норматива штатную численность работников лесной охраны. Как он пояснил, она сократилась в четыре раза по сравнению с советским периодом.