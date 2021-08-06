Глава МЧС предложил вернуть на федеральный уровень контроль за охраной лесов
Также, по словам министра, необходимо довести до норматива штатную численность работников лесной охраны. Как он пояснил, она сократилась в четыре раза по сравнению с советским периодом.
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Контроль за охраной лесов необходимо вернуть с регионального на федеральный уровень. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев.
"В целях стабилизации ситуации с природными пожарами необходимо вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по охране, защите и воспроизводству лесов, что в настоящее время передано в субъекты", — сказал министр на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Также, по словам Зиничева, необходимо вернуть обязанность арендаторов по тушению природных пожаров на арендуемых лесных участках, как это было до 1997 года. Вместе с тем глава спасательного ведомства предложил довести до норматива штатную численность работников лесной охраны. Как он пояснил, она сократилась в четыре раза по сравнению с советским периодом.
Ранее Лайф сообщал, что глава государства назвал регионы РФ, которые наиболее пострадали от лесных пожаров. По его словам, особенно сложная ситуация сложилась в Якутии, Карелии, в Красноярском крае, в Иркутской области, Тюменской области, пострадала также Челябинская область.
Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл с визитом в Челябинскую область и осмотрел с вертолёта районы, которые пострадали от огня. Мощные лесные пожары охватили регион в июле. Пламя уничтожило более 70 домов, общая площадь горения составила 14 тысяч гектаров. Погиб один человек, 18 обратились за медицинской помощью. В МЧС сравнили пожары в регионе с огненным штормом.
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