Путин назвал регионы РФ, которые наиболее пострадали от лесных пожаров

Президент РФ Владимир Путин проводит в Челябинской области совещание о ситуации с лесными пожарами в регионах РФ. Глава государства назвал субъекты, которые наиболее пострадали от удара стихии.

"Как известно, из-за рекордной жары и засухи с бедой с этой столкнулся целый ряд регионов. Особенно сложная ситуация сложилась в Якутии, Карелии, в Красноярском крае, в Иркутской области, Тюменской области, пострадала также Челябинская область", — отметил президент.