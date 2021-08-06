Путин назвал регионы РФ, которые наиболее пострадали от лесных пожаров
Президент проводит совещание о ситуации с ликвидацией последствий паводков и пожаров.
Президент РФ Владимир Путин проводит в Челябинской области совещание о ситуации с лесными пожарами в регионах РФ. Глава государства назвал субъекты, которые наиболее пострадали от удара стихии.
"Как известно, из-за рекордной жары и засухи с бедой с этой столкнулся целый ряд регионов. Особенно сложная ситуация сложилась в Якутии, Карелии, в Красноярском крае, в Иркутской области, Тюменской области, пострадала также Челябинская область", — отметил президент.
Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл с визитом в Челябинскую область и осмотрел с вертолёта районы, которые пострадали от огня. Мощные лесные пожары охватили регион в июле. Пламя уничтожило более 70 домов, общая площадь горения составила 14 тысяч гектаров. Погиб один человек, 18 обратились за медицинской помощью. В МЧС сравнили пожары в регионе с огненным штормом.
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