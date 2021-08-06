Суд арестовал москвича, выбросившего сына из окна пятого этажа. Видео © LIFE

В Москве Кузьминский суд арестовал москвича, выбросившего двухлетнего сына из окна пятого этажа. Об этом Лайфу сообщила пресс-служба инстанции.

"В отношении Кудрявцева Леонида избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, то есть до четвёртого октября 2021 года", — говорится в сообщении суда.

24-летнего горе-папашу обвиняют в совершении преступления по статье "Покушение на убийство малолетнего". За это ему грозит от шести лет заключения вплоть до пожизненного срока. Расследование инцидента продолжается.

