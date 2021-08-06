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Суд арестовал москвича, выбросившего двухлетнего сына из окна пятого этажа

24-летнего горе-папашу обвиняют в совершении преступления по статье "Покушение на убийство малолетнего". Сейчас малыш находится в больнице.

6 августа, 15:01

Суд арестовал москвича, выбросившего сына из окна пятого этажа. Видео © LIFE

В Москве Кузьминский суд арестовал москвича, выбросившего двухлетнего сына из окна пятого этажа. Об этом Лайфу сообщила пресс-служба инстанции.

"В отношении Кудрявцева Леонида избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, то есть до четвёртого октября 2021 года", — говорится в сообщении суда.

Наркотики и чип в мозгу: Лайф узнал о москвиче, выбросившем двухлетнего сына с пятого этажа

Наркотики и чип в мозгу: Лайф узнал о москвиче, выбросившем двухлетнего сына с пятого этажа

24-летнего горе-папашу обвиняют в совершении преступления по статье "Покушение на убийство малолетнего". За это ему грозит от шести лет заключения вплоть до пожизненного срока. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, 4 августа вечером отец выбросил двухлетнего сына из окна пятого этажа в Юго-Восточном административном округе Москвы. Мальчик выжил и сейчас находится в больнице, Лайф узнал о его состоянии. Самого отца, который сразу после инцидента попытался скрыться прямо в майке и трусах, задержали почти сразу.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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