Суд арестовал москвича, выбросившего двухлетнего сына из окна пятого этажа
24-летнего горе-папашу обвиняют в совершении преступления по статье "Покушение на убийство малолетнего". Сейчас малыш находится в больнице.
Суд арестовал москвича, выбросившего сына из окна пятого этажа. Видео © LIFE
В Москве Кузьминский суд арестовал москвича, выбросившего двухлетнего сына из окна пятого этажа. Об этом Лайфу сообщила пресс-служба инстанции.
"В отношении Кудрявцева Леонида избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, то есть до четвёртого октября 2021 года", — говорится в сообщении суда.
24-летнего горе-папашу обвиняют в совершении преступления по статье "Покушение на убийство малолетнего". За это ему грозит от шести лет заключения вплоть до пожизненного срока. Расследование инцидента продолжается.
Напомним, 4 августа вечером отец выбросил двухлетнего сына из окна пятого этажа в Юго-Восточном административном округе Москвы. Мальчик выжил и сейчас находится в больнице, Лайф узнал о его состоянии. Самого отца, который сразу после инцидента попытался скрыться прямо в майке и трусах, задержали почти сразу.
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