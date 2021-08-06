Физиономист Светлана Филатова по просьбе Лайфа "прочла" лицо Максима (Тесака) Марцинкевича на скандальном видео с признаниями, которое неожиданно всплыло сегодня, спустя 11 месяцев после того, как он был найден мёртвым в СИЗО № 3 города Челябинска. Эксперт по лжи уличила Марцинкевича в неискренности, особенно во второй части видео.

"В первой части видео он смотрит вниз, обращается к тому, что с ним происходило, вспоминает какие-то тактильные ощущения. Он произносит, что "помогал привозить" — и дальше он прокашливается, ему тяжело говорить, а потом смотрит в другую область, то есть это уже не воспоминания, уже надстройка. Только фразу "помогал привозить" можно отнести к правде с натяжкой, а дальше он проговаривает то, что где-то услышал либо где-то узнал, но не прочувствовал", — рассуждает собеседница Лайфа.

По словам Филатовой, если бы Тесак действительно "прятал головы", как утверждает на видео, то выдал бы больше эмоций, вспоминая об этом. Да и вся запись в целом выглядит для эксперта малоэмоциональной: единственное, что в момент съёмки ощущает Марцинкевич, это досаду, и то — лишь в первой части видео, где он говорит о том, что "помогал" привозить гастарбайтеров на некую базу.