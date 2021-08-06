"Проговаривает то, что где-то услышал": Физиономист не поверила признаниям Марцинкевича на скандальном видео
По мнению собеседницы Лайфа, язык тела выдаёт, что Тесак воспроизводит некоторые подробности, в которых сам не участвовал и которые лично не переживал.
Кадр из видео © Telegram/112
Физиономист Светлана Филатова по просьбе Лайфа "прочла" лицо Максима (Тесака) Марцинкевича на скандальном видео с признаниями, которое неожиданно всплыло сегодня, спустя 11 месяцев после того, как он был найден мёртвым в СИЗО № 3 города Челябинска. Эксперт по лжи уличила Марцинкевича в неискренности, особенно во второй части видео.
"В первой части видео он смотрит вниз, обращается к тому, что с ним происходило, вспоминает какие-то тактильные ощущения. Он произносит, что "помогал привозить" — и дальше он прокашливается, ему тяжело говорить, а потом смотрит в другую область, то есть это уже не воспоминания, уже надстройка. Только фразу "помогал привозить" можно отнести к правде с натяжкой, а дальше он проговаривает то, что где-то услышал либо где-то узнал, но не прочувствовал", — рассуждает собеседница Лайфа.
По словам Филатовой, если бы Тесак действительно "прятал головы", как утверждает на видео, то выдал бы больше эмоций, вспоминая об этом. Да и вся запись в целом выглядит для эксперта малоэмоциональной: единственное, что в момент съёмки ощущает Марцинкевич, это досаду, и то — лишь в первой части видео, где он говорит о том, что "помогал" привозить гастарбайтеров на некую базу.
"В первой части фразы действительно что-то есть, может быть, вина, и он это прочувствовал, и когда приходится проговаривать, он прокашливается, то есть когда человек волнуется очень сильно, ему сложно говорить, а дальше идёт надстройка", — заключила Филатова.
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Напомним, что Марцинкевича нашли мёртвым утром 16 сентября 2020 года в СИЗО Челябинска. В изоляторе он находился временно — его этапировали из колонии в Москву. Родственники Тесака потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили, но следователи не нашли на месте преступления признаков, указывающих на возможное убийство Марцинкевича. Однако Лайф уже писал, что результаты независимой экспертизы расходятся с заключением органов. По мнению специалиста, заключённый не мог нанести себе такие серьёзные раны.
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